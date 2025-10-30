µð¿Í¥É¥é4¡¦³§Àî³ÙÈô¡¡µµ°æÀèÇÚ¤Î¾¡Éé¶¯¤µ¼õ¤±·Ñ¤°¡¡¡Ö¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ë¶¯¤¤¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¡×
¡¡ÀèÇÚ¤Î¾¡Éé¶¯¤µ¤ò·Ñ¾µ¤À¡£µð¿Í¤«¤é¥É¥é¥Õ¥È4°Ì»ØÌ¾¤µ¤ì¤¿Ãæ±ûÂç¡¦³§Àî³ÙÈô³°Ìî¼ê¤¬30Æü¡¢ÅìµþÅÔÈ¬²¦»Ò»ÔÆâ¤ÎÆ±Âç¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤Ç»ØÌ¾¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ò¼õ¤±¤¿¡£Æ±Âç¤Ç¤Ïµµ°æ³°Ìî¼éÈ÷·óÁöÎÝ¥³¡¼¥Á°ÊÍè¤ÎÄÌ»»100°ÂÂÇ¤òÃ£À®¤·¤¿¹¥ÂÇ¼Ô¡£¡Ö»°Çï»ÒÂ·¤Ã¤¿¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡£1Ç¯ÌÜ¤«¤é¥ì¥®¥å¥é¡¼¤Ç½Ð¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÀÀ¤Ã¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë·è¤á¤¿¡£Âç³Ø¿ÍÀ¸ºÇ¸å¤Î»î¹ç¤Ç2°ÂÂÇ¤òÊü¤Á¡¢ÅìÅÔÂç³Ø¥ê¡¼¥°»Ë¾å25¿ÍÌÜ¤Î²÷µó¤òÃ£À®¡£¹â¹»»þÂå¤ÏÅê¼ê¤âÌ³¤á¡¢ºÇÂ®147¥¥í¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¶¯¸ª¤Î±¦Åê¤²º¸ÂÇ¤Á¤Ç¡¢Æ±Âç¤ÎÀ¶¿åÃ£Ìé´ÆÆÄ¤«¤é¤â¡Ö¥¿¥¤¥×¤¬»÷¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸À¤ï¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤¿¡£´ñ¤·¤¯¤â»ØÌ¾½ç°Ì¤â°ì½ï¡£ÍýÁÛ¤ÎÁª¼ê¤Ëµµ°æ¤òµó¤²¡Ö¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ë¶¯¤¤¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤òÌÜÉ¸¤È¤·¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È»×¤¤ÉÁ¤¤¤¿¡£
¡¡17Ç¯6·î18Æü¤Î¥í¥Ã¥ÆÀï¡ÊÅìµþ¥É¡¼¥à¡Ë¤Ç¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤Ç3ÅÙ·É±ó¤µ¤ì¤¿µµ°æ¥³¡¼¥Á¤¬3ÅÙÌÜ¤ÎÂÇÀÊ¤Ç¥µ¥è¥Ê¥éÃÆ¤òÊü¤Ã¤¿¾ìÌÌ¤¬°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦22ºÐ¡£¾¯Ç¯»þÂå¤«¤é¤Î´ÑÀï¤âÅìµþ¥É¡¼¥à¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤Î¤³¤È¤¬°ìÈÖÊ¹¤¤¿¤¤¡£¤¢¤È¤ÏÆ±¤¸À¶¿å´ÆÆÄ¤Ê¤Î¤Ç¡¢Ãæ±ûÂç³Ø¤Ç¤Î»×¤¤½Ð¤È¤«¤âÊ¹¤±¤ì¤Ð¡×¤ÈÂÐÌÌ¤ò¿´ÂÔ¤Á¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡Ãæ±ûÂç1Ç¯»þ¤«¤é¥ì¥®¥å¥é¡¼¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢·ç¾ì¤â2Ç¯½Õ¤Î1¥«¡¼¥É¤À¤±¤È¤¤¤¦ÂÎ¤Î¶¯¤µ¤âÌ¥ÎÏ¤À¡£¡ÖÂ¨ÀïÎÏ¤È¤·¤Æ³Í¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢1·³¤ÎÁª¼ê¤Ë³ä¤ê¹þ¤á¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¤È¼«³Ð¤â½½Ê¬¡£¡ÖÆüËÜÂåÉ½¤È¤·¤ÆWBC¤Ç¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢Æü¤Î´Ý¤òÇØÉé¤Ã¤ÆÀï¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÆ®»Ö¤òÇ³¤ä¤·¤¿¡£