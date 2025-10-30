フリースタイルスキー男子で、２２年北京五輪モーグル銅メダルの堀島行真（２７）＝トヨタ自動車＝が３０日、都内で取材に応じた。悲願の頂点を目指す２６年ミラノ・コルティナ五輪の開幕まで１００日を切った。「（Ｗ杯）全試合で優勝して、ランキング１番の状態で五輪に挑みたい。五輪までの大会優勝回数が金メダルの確率。金は何％で取れる！と（数値を）出した上で挑みたい」と、シーズン開始から無敗で五輪まで制する“金プラン”を思い描いた。

北京五輪後は家族とともにノルウェーに移り住み、競技に没頭。昨季は大技・コーク１４４０（軸をずらした４回転ひねり）を武器に、Ｗ杯を４度制すと、３月の世界選手権ではモーグルで優勝、デュアルモーグルで準優勝を果たした。

シーズン終盤に靱帯（じんたい）損傷した左膝は「９０％治っている」とほぼ完治。３カ月のリハビリ期間は要したものの、７月から雪上に戻り、ここまで順調に強化を進めることができた。

１２月６日に開幕するＷ杯第１戦（フィンランド・ルカ）を皮切りに、五輪までのＷ杯は全４戦。初出場の１８年平昌五輪は１１位、２２年北京五輪は３位だった。「シーズン前の滑走日数は１４日、五輪前までの滑走日数が１０日もないくらい。その間でどれだけ技術を高められるか。各選手の動向を見ながら、自分は果たして金メダルを取れるのかと常に問いかけて、もし１月にけがをした場合はどうするかとか、そういうところまでシミュレーションをして、どんなことがあっても金メダルにたどり着く準備をしたい」と闘志を燃やした。