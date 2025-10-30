熊本県八代市で市議会議員2人を対象とする政治倫理審査会が始まりました。

【写真を見る】政治倫理審査会の様子（金子昌平議員／成松由紀夫議員）

この審査会は、2人の議員が、市の政治倫理条例に違反する行為をした疑いがあるとして、市民が署名などを添えて開催を求めたものです。

「私的な行為」は条例違反か

審査会の開催を求めて提出された調査依頼書によりますと、金子昌平（かねこ・しょうへい）議員は去年8月、八代市内の居酒屋で友人の頭をビール瓶で殴ってけがをさせたということです。

これに対し金子議員は「本件は友人との私的な飲食の場で偶発的に生じたものであり、議員としての職務執行や地位の行使とは全く関係がない」その上で「故意に暴力をふるった訳ではない」「円満に解決している」と強調しました。

市議が市役所内で販売 アリ？ナシ？

一方、成松由紀夫（なりまつ・ゆきお）議員は、約20年にわたり、市議の地位や肩書を利用して、特定の中学校での相撲部の活動費として、市役所で職員に物品を販売したということです。

これについて成松議員は「『他の部活動でも物品販売の回覧はある』とのアドバイスを市の職員から受けてお願いした。購入するかどうかは『任意』で、強制力はない」と主張しました。

それぞれの主張は…

金子議員は、居酒屋で友人の頭を殴ってけがをさせたとされていますが、「友人がけがをしたのは事実だが、偶発的に生じたもので、円満に解決している。議員としての職務には関係がない」と訴えています。

続いて、市役所職員に物品を購入させたとする成松議員です。

調査依頼書には「市役所の職員から『物品購入を断れば何をされるかわからない』などの声が上がっている」と書かれていますが、成松議員は「人事課への相談などはない。購入するかどうかは任意で強制力はなかった」と主張しています。

審査会は、今年12月12日までに報告書をまとめる予定です。