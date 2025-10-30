交通渋滞解消の役割が期待される「熊本西環状道路」。10月19日に、熊本市北区の下硯川ICから、熊本駅の近くにある池上熊本駅ICの区間が開通しました。

【写真を見る】熊本西環状道路の開通前後 検証の様子

整備した熊本市は「北区役所から熊本駅まで西環状道路を使えば、開通前の国道3号を通るより30分短縮できる」としています。

開通9日前、10月10日の記者会見で、大西市長は･･･。

大西市長「ひょっとしたらRKK熊本放送さんとか、車に乗って『本当に30分短縮されるのか』と検証すると思う。ぜひ検証していただきたい」

もちろん、そのつもりでした。

実際どうなのかを開通前後で比べました。

開通前、北区役所から熊本駅まで「1時間10分」

開通3日前の、10月16日。

国道3号を使って北区役所から熊本駅に向かいました。

出発は午前7時40分、通勤ラッシュの時間帯です。中心部に近づく北熊本駅付近から渋滞にはまりました。

記者「信号待ちじゃないところで止まる回数が結構多いですよね」

カメラマン「うん、多いですね・・・」

このとき、午前8時20分。ラジオの交通情報では『国道3号は明午橋西交差点で八代方面に向かう下りが2キロ半渋滞』と伝えていました。

渋滞は水道町交差点まで続き、熊本駅まで1時間10分かかりました。

【検証】開通後の「西環状道路」「国道3号」所要時間は？

そして、新区間開通後の10月23日。

再び北区役所にやってきました。

渋滞の変化を2班で検証します。1班は下硯川ICから西環状道路へ、もう1班は国道3号を直進し、熊本駅を目指します。

西環状道路を通る班の様子は？

記者「下硯川ICに入って所要時間はちょうど10分！北区役所から10分でここまでやってきました！」

一方、国道3号を通る班は？

カメラマン「かなりスムーズですね」

記者「スムーズですね、開通前は西環状道路との分岐までは混んでいましたけどね」

開通前に2.5km渋滞していた場所では、開通前より渋滞が500mほど短く伝えられていました。

果たして、それぞれの所要時間は？

「新区間を通った私たちは所要時間38分、先週と比べると30分ほど短縮です」

「下道（国道3号）を通った私たちは57分、先週と比べると15分ほど短縮しました」

結果、西環状道路だけでなく一般道でも所要時間が短縮していました。

南は快適、北は渋滞？

この結果について、交通コンサルティングの専門家は次のように分析します。

交通コンサルタント 太田恒平さん「南に行くには快適、北に行くには朝夕渋滞。そんな道路です」

「北に行く渋滞」、つまり西環状道路の下硯川ICから国道3号に出るところが渋滞しているのです。

太田さん「下硯川IC付近がすごく赤くなっている」

記者「左側だけ赤いですね？」

太田さん「下硯川ICあたりはいろんな車が合流する。熊本北バイパスと国道3号が合流すると、どうしても詰まってしまう」

今後については「車を減らすことが渋滞解消の肝」と話します。

太田さん「都市全体で見ると相変わらずひどく渋滞しています。公共交通を充実させ車から転換してもらう政策が不可欠」

下硯川IC付近の渋滞について

熊本市も把握していて、交通管理者である熊本県警に情報共有しているということです。

県警は、道路新設による車の流れの変化にあわせて信号秒数を調整しました。

今後については「渋滞状況を見ながら、適切な信号秒数設定に努める」としています。