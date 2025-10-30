【間もなく試合開始!!】日本シリーズ2025第5戦 阪神 VS ソフトバンク 若鷹制覇か、猛虎復活か
昨日の第4戦でソフトバンクが勝利し、日本一に王手をかけました。そして本日、第5戦が行われます。
マイナビニュースでは、試合展開を見やすくまとめた速報記事を公開中です。テレビ観戦できない方は、ぜひチェックしてみてください。
→✅第5戦の速報記事を見る!!
○予告先発投手は阪神・大竹耕太郎、ソフトバンク・有原航平
第5戦は、本日18時に試合開始予定です。両チームの予告先発投手は、阪神が大竹耕太郎投手、ソフトバンクが有原航平投手と発表されています。
第4戦では、ソフトバンクが2回に山川穂高の本塁打で先制。その後も好機を逃さず得点を重ねる展開となりました。阪神も反撃を試みましたが、あと1点が届きませんでした。途中、浜風の影響かソフトバンクにエラーが出る場面もあり、まるで甲子園球場が阪神に味方しているようにも見えましたが、流れを引き寄せるには至りませんでした。
南海、ダイエー時代を含めると、このカードでの日本シリーズは過去3度あり、いずれもソフトバンクが勝利しています。果たして、きょう4度目の日本一を決めるのか。それとも阪神が、ここから反撃の狼煙を上げるのか。注目の一戦です。
「阪神タイガース」のニュースまとめ
「ソフトバンクホークス」のニュースまとめ
マイナビニュースでは、試合展開を見やすくまとめた速報記事を公開中です。テレビ観戦できない方は、ぜひチェックしてみてください。
→✅第5戦の速報記事を見る!!
○予告先発投手は阪神・大竹耕太郎、ソフトバンク・有原航平
第5戦は、本日18時に試合開始予定です。両チームの予告先発投手は、阪神が大竹耕太郎投手、ソフトバンクが有原航平投手と発表されています。
南海、ダイエー時代を含めると、このカードでの日本シリーズは過去3度あり、いずれもソフトバンクが勝利しています。果たして、きょう4度目の日本一を決めるのか。それとも阪神が、ここから反撃の狼煙を上げるのか。注目の一戦です。
「阪神タイガース」のニュースまとめ
「ソフトバンクホークス」のニュースまとめ