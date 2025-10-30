きょうもユーロとポンドは逆方向、ユーロポンド０．８８台に再び上昇＝ロンドン為替



ロンドン序盤、きょうもユーロとポンドは逆方向に動いている。ユーロ買い・ポンド売りが継続するなかで、ユーロポンド相場は一時0.8813レベルと再び大台乗せとなっている。このあとのＥＣＢ理事会では政策金利据え置きが市場コンセンサスとなっており、今後の英中銀利下げが想定されるポンドとには売り圧力が掛かりやすくなっている。また、ポンドにとっては１１月２６日の英秋季予算案発表をめぐる財政規律への不透明感があり、英国売り的な動きも指摘されている。ユーロポンドは７営業日連続の陽線を示現している。



EUR/GBP 0.8810 EUR/USD 1.1618 GBP/USD 1.3187

