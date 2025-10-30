巨人は、「ジャイアンツ・ファンフェスタ ２０２５ Ｐｒｅｓｅｎｔｅｄ ｂｙ Ｆａｎａｔｉｃｓ」（１１月２３日）の開催を記念して、巨人公式オンラインストア限定の「ファン感謝プレミアムバッグ」を、３１日正午から予約販売する。

商品は２００セット限定で、オリジナルデザインのトートバッグとアパレルウェア、プレーヤーズフェイスタオル、チケットホルダーが入っている。加えて、ファンフェスタ当日に選手が商品を直接渡す「プレミアムバッグお渡し会」への参加特典が付いている。

また、ファンフェスタの招待券が当たるキャンペーンを公式オンラインストアで実施。１０月３１日〜１１月６日の間、１会計につき１２，０００円（税込）以上購入した人の中から抽選で２００名にプレゼントされる。

【商品一覧】

＜２００セット限定＞ファン感謝プレミアムバッグ ※サイズＬ、ＸＬ ３０，０００円

セット内容：トートバッグ、フーディー［ＹＧ］（ブラック）、クルーネックスウェット［ＴＧ］（グレー）、プレーヤーズフェイスタオル［闘魂こめて］（オレンジ×ホワイト）、チケットホルダー

詳細は球団公式ホームページまで。