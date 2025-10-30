Mリーグ機構は「大和証券Mリーグ2025-26」、10月30日の第1試合に出場する4選手を発表した。今シーズンから加入したルーキーが3選手も集まる卓となり、さらに好調2選手は3ケタプラスと個人ランクも上位に入っている。このまま旋風を巻き起こし続けるか。

【映像】注目のルーキー3選手が対決

ルーキーの中で一番の好成績を収めているのがEX風林火山・永井孝典（最高位戦）。知名度としては全40選手の中で、最も低いとまで言われた選手だが、開幕してからは失うもののない強さが好結果につながり、堂々の＋125.0。チームの好調も支えている。ここでトップなら＋200ポイントも夢ではない。

続いてルーキー2番手がBEAST X・下石戟（協会）。こちらは開幕前から要注意人物のリストに入っていた選手。うさわ通りの活躍ぶりという評価が正しそうだ。チームメイトの中田花奈（連盟）も、下石の指導の甲斐あってか成績が安定。あとはリーグ8位に沈むチームそのものを引き上げるだけだ。

KADOKAWAサクラナイツ・阿久津翔太（連盟）はデビュー戦を勝利で飾ったが、その後4試合はトップなし。じわじわとポイントを減らしてマイナス域に入った。男性最年少選手ながら、雀力は確かなものがあり、試合数を重ねればまたプラス域に戻って来るだろうという安心感すらあるルーキーだ。

リーグ初年度から活躍し、8年目を迎えたTEAM雷電・黒沢咲（連盟）は個人24位。少々のマイナスを抱えている。チームは熟成した関係値をベースに明るい雰囲気を絶やさずプレー。かつて記録的大敗を喫した面影は、まるでない。黒沢も気持ちのいいトップを取って、勝利の美酒を味わいたい。

【10月30日第1試合】

EX風林火山・永井孝典（最高位戦）個人5位 ＋125.0

KADOKAWAサクラナイツ・阿久津翔太（連盟）個人25位 ▲23.7

TEAM雷電・黒沢咲（連盟）個人24位 ▲17.7

BEAST X・下石戟（協会）個人6位 ＋119.4

【10月28日終了時点での成績】

1位 赤坂ドリブンズ ＋283.1（28/120）

2位 EX風林火山 ＋261.6（28/120）

3位 KONAMI麻雀格闘倶楽部 ＋231.5（28/120）

4位 TEAM雷電 ＋101.8（28/120）

5位 U-NEXT Pirates ＋24.8（32/120）

6位 KADOKAWAサクラナイツ ▲45.9（26/120）

7位 渋谷ABEMAS ▲75.6（30/120）

8位 BEAST X ▲108.8（30/120）

9位 セガサミーフェニックス ▲318.0（28/120）

10位 EARTH JETS ▲354.5（30/120）

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

（ABEMA／麻雀チャンネルより）

