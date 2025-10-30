Mリーグ機構は「大和証券Mリーグ2025-26」、10月30日の第1試合に出場する4選手を発表した。注目は今期4戦して未勝利、ラス3回と苦戦中のセガサミーフェニックス・茅森早香（最高位戦）。今期から選手兼監督となっているが、そろそろ一人のプレーヤーとして、結果を出せるか。

【映像】茅森監督、初勝利なるか！？

今シーズンから新たな挑戦に取り組んでいる茅森だが、今は監督、選手どちらでも結果が出ていない。選手としては4戦して3着1回、ラス3回。チームは▲318.0でリーグ9位とセミファイナルシリーズ進出圏外だ。4選手全員がマイナスという状況の中、やはり茅森に笑顔がないと、雰囲気も高まらない。今夜は元祖“打点女王”として暴れ回りたい。

一度は晴れたと思った霧に、再び包まれかけているのが渋谷ABEMAS・松本吉弘（協会）。8戦してトップ1回、2着2回、3着2回、ラス3回。順位に極端な偏りがあるわけでもないが、どうしても勝ち切れていない印象が強く残っている。地道に1歩ずつ進むか、それとも雰囲気を一変させる特大トップを狙うか。

一時の不振説をあっさり払拭したのがKONAMI麻雀格闘倶楽部・伊達朱里紗（連盟）。開幕から6戦目までトップがなかったが、7戦目で初勝利を挙げると続く8戦目でも勝利して、個人2連勝。積もっていたマイナスポイントをきれいに返し、プラス域という「定位置」に戻ってきた。本調子にさえなってしまえば、あとはひたすらポイントをかき集めるだけだ。

チームを優しく包む才女、赤坂ドリブンズ・浅見真紀（最高位戦）は今期も3ケタプラスと好調だ。偏りのある打ち筋をするタイプではないだけに、試合の流れに逆らうことなく、うまく出番を見つけてはポイントを得ている。同卓する3選手は、極端な攻撃タイプがいないだけに、この試合で浅見はどこで勝負をかけるか。

【10月30日第1試合】

赤坂ドリブンズ・浅見真紀（最高位戦）個人7位 ＋115.5

KONAMI麻雀格闘倶楽部・伊達朱里紗（連盟）個人13位 ＋44.3

渋谷ABEMAS・松本吉弘（協会）個人36位 ▲144.3

セガサミーフェニックス・茅森早香（最高位戦）個人39位 ▲188.7

【10月28日終了時点での成績】

1位 赤坂ドリブンズ ＋283.1（28/120）

2位 EX風林火山 ＋261.6（28/120）

3位 KONAMI麻雀格闘倶楽部 ＋231.5（28/120）

4位 TEAM雷電 ＋101.8（28/120）

5位 U-NEXT Pirates ＋24.8（32/120）

6位 KADOKAWAサクラナイツ ▲45.9（26/120）

7位 渋谷ABEMAS ▲75.6（30/120）

8位 BEAST X ▲108.8（30/120）

9位 セガサミーフェニックス ▲318.0（28/120）

10位 EARTH JETS ▲354.5（30/120）

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

（ABEMA／麻雀チャンネルより）

