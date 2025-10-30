【国際親善試合】ノルウェー女子代表 2−0 日本女子代表（日本時間10月29日／エスタディオ・ムニシパル・デ・ラ・リネア）

【映像】野太い「シュート！」が響いた瞬間

なでしこジャパン（サッカー日本女子代表）の試合中、スタンドからシュートを要求する大きな声が飛んだ。それを聞いた解説の元なでしこジャパン10番は、現役生活を思い出して苦笑いしていた。

なでしこジャパンは日本時間10月29日、国際親善試合でノルウェー代表と対戦。ボールポゼッションで上回ったものの決定力を欠き、逆に相手にチャンスをモノにされ0−2で敗戦した。

この試合は、スペイン・アンダルシア州カディス県のエスタディオ・ムニシパル・デ・ラ・リネアで行われた。収容人数は約1万人のスタジアムだが、ノルウェーの公共放送『NRK』によるとこの日の観客者数は38人。応援団によるチャントがなかったことで、開始直後から男性と思われる独特の野太い声が目立っていた。

そんな20分、静まり返ったスタジアムに“要求”がこだます。ノルウェーが左サイドを起点に攻め込み、ペナルティーエリア内で細かい連携を狙った場面で、同じ男性と思われる人物が「シュート！」と急に叫んだのだ。

岩渕氏が現役時代の想いを回想

ヨーロッパではペナルティーエリア周辺でチャンスになりそうと判断したサポーターが、選手にシュートを要求するケースがある。大歓声の中だと声は埋もれがちだが、観客の少ないこの試合ではかなり目立っていた。

これを聞いた解説・岩渕真奈氏は、「スタンドから『シュート！』の声が聞こえましたけど、ちょっと嫌ですね」と苦笑い。「私は気になっちゃいますね。現役時代にイングランドでプレーしていた時も、スタンドからすごい勢いで『シュート！』と言われるので、嫌だなと思っちゃうタイプでした」と続け、さらに「（イングランドでは）本当に地響きのように聞こえてくるので、『はい、次はシュートを打ちます』という気持ちになりますね」と当時の心境を回想した。

ちなみに、この場面でノルウェーは連携が上手くいかずボールを後方に戻し、最終的には縦パスがオフサイドとなって攻撃が終わっている。

（ABEMA／なでしこジャパン）

