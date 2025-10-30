過去最多となる11521組がエントリーした「M-1グランプリ2025」は、8月1日(金)から1回戦がスタート。12月に放送予定の決勝戦に向け、ボルテージが上がっている！

10月27日(月)～29日(水)までの3日間、大阪で3回戦が行われ準々決勝進出組が決定！

来週には、東京にて3回戦が開催され、準々決勝進出組が出そろう！

また、実力ある漫才師たちが次々と登場する3回戦の模様を、順次、公式YouTubeにて公開する。今年からは準々決勝進出者を除くネタを配信！ 200組超の漫才ネタで、漫才師の本気が凝縮された3回戦の激闘を体感せよ！

さらに、歴代M-1王者・ファイナリストによる「M-1ラジオ」が、今年は11月4日(火)よりABCラジオでスタート！

10月27日(月)～29日(水)大阪で開催された3回戦の結果、準々決勝進出を決めたのはこの39組！

【今後のスケジュール】

≪3回戦≫

11月4日(火)～6日(木) 各日 13時～・17時～ ＠東京・KANDA SQUARE HALL

≪準々決勝≫

11月17日(月)17時00分～ ＠東京・ルミネtheよしもと

11月18日(火)17時00分～ ＠東京・ルミネtheよしもと

11月19日(水)18時30分～ ＠大阪・なんばグランド花月

※チケットの販売に関する詳細は、後日発表されます。

準々決勝進出者を除く 3回戦ネタ動画を順次配信開始！

10月27日(月)～29日(水)＠大阪、11月4日(火)～6日(木)＠東京での3回戦の模様を公式YouTubeにて順次公開！今年から準々決勝進出者を除くネタを配信する。200組超の漫才師のネタで3回戦の激闘を体感せよ！

YouTubeチャンネルURL ：https://www.youtube.com/m1grandprix/

歴代M-1王者・ファイナリストによる「M-1ラジオ」が今年は11月4日(火)にスタート！

「M-1グランプリ」をラジオからさらに熱くする「M-1ラジオ～〇〇のチカラ～」が、ABCラジオで11月4日(火)からスタートする。放送は毎週火曜24時30分～25時00分。歴代M-1王者・ファイナリストが登場し、「M-1グランプリ」を盛り上げる！

「M-1グランプリ2025」番組公式HP：https://www.m-1gp.com/