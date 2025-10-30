レブロンとドンチッチ不在もレイカーズがウルブズに勝利…リーブスが値千金の決勝弾を成功

10月30日（現地時間29日、日付は以下同）。ロサンゼルス・レイカーズは、敵地ターゲット・センターでミネソタ・ティンバーウルブズ戦に臨んだ。レイカーズはレブロン・ジェームズとルカ・ドンチッチを含む複数の主力を欠き、ウルブズもエースのアンソニー・エドワーズが欠場となった。

レイカーズは4点リード（62－58）で試合を折り返すと、第3クォーター終盤に12連続得点を奪って残り1分45秒に20点差をつけた。だがそこからウルブズが点差を縮めていき、レイカーズは第4クォーター残り約2分から9連続得点を許して逆転され、残り10.2秒で1点を追う展開に。

するとレイカーズは2度のタイムアウトの末、オースティン・リーブスが中央突破からオフバランスのフローターを見事決め切り、アウェーのレイカーズが116－115で制した。

3勝2敗としたレイカーズでは、リーブスが28得点2スティールに加えてキャリアハイに並ぶ16アシスト、5本の3ポイントシュートを決めたジェイク・ラレイビアが27得点8リバウンド2アシスト、ディアンドレ・エイトンが17得点10リバウンド3アシスト、ベンチスタートのダルトン・コネクトが15得点2ブロックを記録。

先発出場の八村塁は、右ウイングの3ポイントを皮切りにフリースローやフェイダウェイジャンパー、ドライブから鮮やかなレイアップ、リム付近で着実に決め切るなど37分12秒のプレータイムで17得点5リバウンド4アシストを残して勝利に貢献した。

レブロンとドンチッチ不在の中、27歳のリーブスが見事レイカーズをけん引。27日のサクラメント・キングス戦で51得点11リバウンド9アシスト2スティール、翌28日のポートランド・トレイルブレイザーズ戦でも41得点4リバウンド5アシスト3スティールをマーク。

30日終了時点で、リーブスはリーグ5位の平均34.2得点に5.6リバウンド10.0アシスト1.8スティールと、オールスター級のスタッツで暴れ回っている。

