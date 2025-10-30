令和のあざと女王・森香澄が、さまざまな企画に体を張って挑戦していく番組『森香澄の全部嘘テレビ』。

10月29日（水）に放送された同番組では、森がかつて交際していた男性と行っていた“給料明細発表タイム”について語った。

同番組はタイトル通り“全部嘘”のはずが、見ているうちに「森香澄なら本当かも…」と思ってしまう、虚実入り混じった展開がやみつきになるバラエティ。

今回はさらば青春の光・東ブクロと岡田紗佳をゲストに迎え、「クズ男の思考クイズ」を実施。森と岡田が、夜の街で女性たちから集めた“クズ男エピソード”をもとにしたクイズに挑戦した。

「彼氏に嘘をついたことは？」というトークでは、森が「年収を言わないとか…」と切り出す。「年収を聞かれたの？」と驚く東ブクロに、森は「聞かれますよ」と即答した。

【映像】森香澄が彼氏としてた“見せ合いっこタイム” 傷つけないため「本当のことは言わない」

さらに、交際していた男性と給料明細を見せ合っていたと明かすと、岡田は「こわっ」と悲鳴を上げ、東ブクロは「（自分が）勝てるって思ってるからやろ！」とツッコミ。

将来を見据えて交際しているため、森は「年収は知っといた方がいい。どうせ知るから」と本音を吐露。そのうえで「本当のことは言わない。（年収を）ちょっと下に言う」と、男性を傷つけないためにあえて嘘をつくこともあると語った。

一方、東ブクロは「俺、聞かれたこともないし、言ったこともないわ」と驚きを隠せず、森は「その先を考えて付き合ったことないから！」とすかさず指摘していた。