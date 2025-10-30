B1島根に大きな痛手…昨季に続いてコティ・クラークが長内転筋損傷でIL入り

島根スサノオマジックは10月30日、コティ・クラークがインジュアリーリスト（IL）に登録されたことを発表した。26日に行われたB1第5節GAME2の秋田ノーザンハピネッツ戦で負傷し、診断は「長内転筋損傷（太ももの内側の筋肉の損傷）」、全治は約4週間の見込みだ。

アメリカ出身で現在33歳のクラークは、201センチ118キロのパワーフォワード。アーカンソー大学に卒業後、プロキャリアを開始し、Bリーグでは名古屋ダイヤモンドドルフィンズ、三遠ネオフェニックスを経て、2024－25シーズンから島根に所属している。加入2年目の今シーズンは全9試合に出場し、1試合平均17.0得点6.6リバウンド4.2アシストを記録していた。

クラークは昨シーズンも右ヒラメ筋の肉離れにより一時離脱を経験しており、2月28日付でインジュアリーリストに登録された経緯がある。主力としては欠かせない戦力だけに、クラブにとって大きな痛手となった

今回のリスト登録日は10月30日、再登録不可期日は11月29日、抹消可能日は11月30日以降とされている。クラブは「現在、早期回復に向けて懸命に治療に取り組んでおります。ご心配をおかけいたしますが、コティ・クラーク選手、島根スサノオマジックへ温かいご声援をよろしくお願いいたします」とコメントしている。

【動画】クラークが負傷した秋田戦GAME2ハイライト