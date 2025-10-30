ゲーム『Pokémon LEGENDS Z-A』の公式サイトにて、同ゲームのランクバトル見直しと現在発見されている不具合の修正についてアナウンスされた。

（関連：『ポケモンレジェンズZ-A』配信者界隈でも大ブーム はじめしゃちょーは一挙クリア、赤見かるびは色違い厳選）

ランクバトルの見直しは、「メガストーンの入手条件緩和」と「報酬とポイントの調整」の2点だ。

11月6日から行われるシーズン2では、Sランクのランクアップ報酬に「マフォクシナイト」、Yランクのランクアップ報酬に「ゲッコウガナイト」が設定される。

今回の調整により、Kランクのランクアップ報酬だった「メガストーン」の報酬が、8つ下のSランクのランクアップ報酬に設定されるようになり、容易に入手できるようになった。そしてシーズン1のKランクのランクアップ報酬だったゲッコウガナイトを、シーズン2では初期スタートのZランクから1つ上のYランクのランクアップ報酬として復刻する。以降もメガストーンの報酬は高頻度での復刻を予定している。

他にも、勝負の結果によってポイントが下がらないように順位によって獲得できるポイントの調整、対戦ごとにもらえる対戦報酬の一部追加・増量が行われる。

今回の報酬見直しは、インターネット対戦限定で報酬が設定されていることへの不評に対して大幅に緩和した形だ。

さらに現在確認している不具合と対応についての発表も行われた。確認されているのは以下の2点だ。

・最初の暴走メガシンカ戦より前に、ボックスに空きがなくなってから一度もボックス画面を開いていない場合、ポケモンの捕獲に必ず失敗する。また、その状態でポケモンを入手できるサイドミッションを進行すると、入手できずに完了してしまう。・一部のサイドミッションにて、技を当てる対象に技を当てたタイミングと同時に昼と夜が切り替わると、以降は技を当てることができなくなり、該当のサイドミッションが進行不能になる。

上記の不具合は11月配信予定の更新データで修正を行う予定だ。

参考：https://www.pokemon.co.jp/ex/legends_z-a/ja/

（文＝リアルサウンドテック編集部）