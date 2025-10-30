【今週末は三連休】11月1日〜3日の紅葉見頃はここ！まもなく見頃を迎えそうな全国の紅葉名所ガイド
今週末はいよいよ11月。北日本・東日本だけでなく、関西をはじめ西日本でも紅葉の見頃を迎え始めている。今回は、今見頃を迎えている名所や、今週末(11月1日(土)〜3日(祝))に美しい光景を楽しめそうな全国の紅葉スポットをピックアップして紹介する。
※各スポットの見頃は2025年10月29日時点の情報です。最新の情報は公式サイト等をご確認ください。
※そのほかの内容は取材時点の情報です。また、写真は2024年以前のものです。
■【北海道】今見頃・まもなく見頃を迎えそうな紅葉名所
■【北海道】大沼公園(散策路、大沼湖畔) / 秀峰駒ヶ岳と湖沼の織りなす景色が美しい国定公園
色づき状況：今見頃(※2025年10月29日現在)
大沼湖の秋の風物詩わかさぎ漁が本格化するころ、大沼湖、小沼湖、じゅんさい沼などの湖畔一帯は色鮮やかに染まり始める。例年10月中旬から下旬ごろ、カエデ類や、ヤマモミジ、ブナ、ナラなどの紅葉が見頃を迎え、湖と駒ヶ岳(1131メートル)を望む景色にいっそう鮮やかさを添える。JR大沼公園駅が近く、アクセスも便利。散策路や湖畔周遊道路の紅葉もおすすめで、徒歩や遊覧船などからゆっくりと楽しめる。特に湖畔周遊道路沿いには、大沼国際セミナーハウスや大沼駒ヶ岳神社、紅葉のトンネルのようになるスポットなどがあるので、ドライブやサイクリングもおすすめだ。
■【北海道】鳥崎八景 / 鳥崎川によって生み出された渓谷美
色づき状況：今見頃(※2025年10月29日現在)
国道5号線から鳥崎川に沿って自然豊かな山間部へ向かうと、眼前に美しい渓谷が広がる。河口から約4から12キロメートルにわたる原生林の中には、8つの景勝ポイントが点在している。「屏風崖」は高さ約100メートルの断崖が続く壮大な景観が特徴で、「獅子狭間」は獅子の頭のような形をした奇岩を見ることができる。新緑や万緑の時期には緑に包まれた渓谷の美しさが際立つが、紅葉の時期になるとその景色は一変し、渓谷全体が赤や黄色に染まり、訪れる人々に鮮やかな姿を披露する。
■【北海道】香雪園(見晴公園内) / 道内唯一の国指定文化財庭園
色づき状況：色づき始め(※2025年10月29日現在)
見晴公園内にある香雪園は、「旧岩船氏庭園」として道内唯一の国指定文化財庭園となっている。園内には約150種類の樹木が植えられ、四季折々の自然が楽しめる。明治・大正時代に建てられた個性豊かな古建築も見どころの1つだ。緑のセンターには、植物や鳥に関する図書が置いてあり、来園者がゆっくり楽しめるよう休憩スペースを設けている。また、数寄屋風書院造の園亭も無料で見学できる。例年、10月中旬頃からヤマモミジやイロハモミジ、イタヤカエデ、イチョウ、カラマツなどが色づき始め、10月下旬から11月上旬頃が紅葉の見頃となる。
■【東北】今見頃・まもなく見頃を迎えそうな紅葉名所
■【東北・青森県】中野もみじ山 / 滝と渓流がつくる鮮やかな世界
色づき状況：色づき始め(※2025年10月29日現在)
青森県下有数の紅葉の名所。1803年、弘前藩主の津軽寧親公が京都から百余種の楓苗を取り寄せ移植して以来、モミジの名所として親しまれている。樹齢100年を超えるモミジが約130本もみられる歴史あるスポットだ。林の中には中野神社、不動館城跡があり、津軽三不動尊の1つがまつられていることでも有名。例年、10月中旬頃から色づき始め、10月下旬から11月上旬頃にかけてが紅葉の見頃となる。また、2025年10月18日〜11月9日(日)は臨時観光案内所が開設される(夜間の案内は2025年11月3日(祝)まで)。
■【東北・岩手県】厳美渓 / 川岸の景色が随一の名勝天然記念物
色づき状況：色づき始め(※2025年10月29日現在)
古都・平泉にも近く、一関市の主要観光地の1つである厳美渓。川底にできた甌穴(おうけつ)は大変珍しく、国の名勝天然記念物にも指定されている。ほかにも奇岩、怪岩、深淵、甌穴、滝など、約2キロにわたって続くスポットはどれも迫力満点だ。長い年月をかけて磨かれた岩肌とエメラルドグリーンの水流、そして四季折々の美しい景色は見もの。秋は紅葉が見どころで、10月中旬からモミジが鮮やかに色づき、渓流の滝とのコントラストを楽しめる。
■【東北・秋田県】小安峡 / 渓谷から湯けむりを上げる大噴湯は圧巻
色づき状況：今見頃(※2025年10月29日現在)
秋田県湯沢市に位置する小安峡は、紅葉の名所として知られる。皆瀬川が深いV字峡の底を流れ、滝や急流が独特の景観を作る。秋になると、渓谷には黄や紅に彩られた木々が美しく色づき、特に轟音とともに白い湯けむりを上げる大噴湯とのコントラストが芸術的だ。遊歩道も整備されており、紅葉を見ながらハイキングが楽しめるほか、小安峡温泉が近くにあり、温泉に浸かって旅の疲れを癒やすこともできる。
■【東北・秋田県】田沢湖 / 息をのむほど美しい、紅葉した山々と田沢湖のコラボ
色づき状況：今見頃(※2025年10月29日現在)
秋田県にある豊かな自然に囲まれた田沢湖は、水深423.4メートルと日本一の深さを誇る周囲約20キロメートルのほぼ円形の湖だ。「田沢湖ブルー」とも言われるルリ色の湖面が特徴で、天気や季節でその美しさは変わり、一期一会の景色に出合うことができる。秋にはルリ色の湖面がよりいっそう深みを増して、紅葉した山々と田沢湖のコラボは息をのむほどの美しい光景が広がる。レジャースポットも充実しており、キャンプやサイクリングのほか、サップやカヌーなども田沢湖では体験することができる。
■【東北・山形県】天元台・西吾妻スカイバレー / 天元台ロープウェイの眺めは朝がおすすめ
色づき状況：今見頃(※2025年10月29日現在)
天元台の入口である白布温泉の裏手から白布三十三観音への紅葉道は、桜、イタヤカエデ、ブナなど色とりどりの紅葉がトンネルを形成している。また、秘湯「新高湯」から天元台ロープウェイの脇を流れる湯ノ入沢は、ナナカマド、ヤマウルシ、ヤマブドウの赤が美しく、白布大滝、大樽川へと流れが続く。さらに、天元台高原の南東滝見台から見る明道沢は、ナナカマド、ヤマウルシなどの深紅とダケカンバの黄色、トドマツの緑色や滝の白色が鮮やかなコントラストを作り出す。
■【東北・宮城県】鳴子峡 / 断崖絶壁の上から見るV字峡谷の紅葉
色づき状況：今見頃(※2025年10月29日現在)
JR鳴子温泉駅から車で約10分。国道47号に平行して走るV字型峡谷は、大谷川の浸食により成立した峡谷で、高さ約100メートルの断崖絶壁が2.5キロにわたって続く。奇岩と松の緑が点在する中に織りなす紅葉美は数ある名所の中でも第一級といわれるほど。紅葉期間中はJR鳴子温泉駅から中山平温泉駅間で路線バスが運行する。例年、10月下旬から11月上旬頃にかけて、紅葉の見頃となる。
■【東北・宮城県】定義如来西方寺(定義さん) / 平家ゆかりの寺院で紅葉が鮮やかに色づく
色づき状況：今見頃(※2025年10月29日現在)
宮城県仙台市、源平合戦に敗れた平家家臣平貞能が守り抜いた阿弥陀如来を本尊とする寺院。親しみを込めて、「じょうぎさん」、「じょうげさん」とも呼ばれている。迫力ある山門をくぐると、御廟「貞能」や安徳天皇の遺品が埋められている天皇塚などがあり、平家ゆかりの地ならではの歴史を感じることができる。また、貞能、堂山門、鐘楼堂、手水舎、御守り授け所は登録有形文化財に指定されている。紅葉の名所としても知られており、秋の見頃には見事な紅葉を楽しみに訪れる参拝客も多い。
■【東北・宮城県】蔵王エコーライン / 蔵王連峰が赤や黄に色づく
色づき状況：色づき始め(※2025年10月29日現在)
宮城県と山形県をつなぎ蔵王連峰を東西に横断する山岳観光道路、蔵王エコーライン。9月下旬から10月下旬までカエデ類、ブナ、ナラなど赤、黄色を基調に色づき、紅葉を見ながらの秋のドライブが楽しめる。蔵王刈田岳山頂付近の御釜、山頂近くから見る紅葉の蔵王連峰もおすすめだ。
■【東北・福島県】磐梯山ゴールドライン / 裏磐梯高原と会津をつなぐドライブコース
色づき状況：今見頃(※2025年10月29日現在)
磐梯山や猪苗代湖など、自然が作り上げる壮大な風景とともにドライブを楽しめる全長17.6キロの観光道路。例年10月上旬からは、磐梯山が燃えるように色づく様子を間近で見ることができる。ビュースポットも豊富で、爆裂噴火でできた火口壁「黄金平」には、紅葉に彩られた山肌と荒々しい岩壁のダイナミックな風景が広がる。
■【東北・福島県】南湖公園 / 湖面に映り込む紅葉が美しい公園
色づき状況：色づき始め(※2025年10月29日現在)
名君であり茶人、また優れた作庭家でもあった12代白河藩主･松平定信によって、武士も庶民も楽しめる行楽地として1801年に築造された公園。日本最古の公園とも言われ、1周約2キロの湖周辺に広がっている。例年10月下旬から11月中旬にかけて、カエデなどの木々が色づき、湖面に映り込む様が見事だ。また、南湖公園は小径に囲まれているので、紅葉を楽しみながらの散歩もおすすめ。
■【関東】今見頃・まもなく見頃を迎えそうな紅葉名所
■【関東・栃木県】瀬戸合峡 / 鬼怒川が流れる断崖を見下ろす、秋の絶景
色づき状況：今見頃(※2025年10月29日現在)
鬼怒川の上流に位置する瀬戸合峡(せとあいきょう)は、凝灰岩が浸食されたことによって生まれた峡谷。川俣ダムより下流にあり、高さ100メートルもの断崖に囲まれた渓谷が2キロあまり続く。県道23号線(旧道)から見下ろすこともできる。紅葉の時期は、赤、黄、緑などの紅葉樹木に岩壁の白や黒が溶け込み素晴らしい風景に。栃木県の紅葉の名所として「とちぎの景勝100選」に選ばれている。
■【関東・栃木県】ハンターマウンテン塩原 紅葉ハンターゴンドラ / 塩原の絶景紅葉で空中散歩
色づき状況：今見頃(※2025年10月29日現在)
栃木県北部に位置するハンターマウンテン塩原は､東北道・西那須野塩原ICから約29キロの距離と都心から近く､首都圏から日帰りでアクセスできる身近なリゾート｡ 秋は｢紅葉ハンターゴンドラ｣を営業し、6人乗りのゴンドラで標高1600メートルの山頂まで約15分。紅葉パノラマの空中散歩を楽しめる。
■【関東・栃木県】湯西川温泉(平家の里) / 平家落人伝説の伝わる温泉地の紅葉
色づき状況：今見頃(※2025年10月29日現在)
平家の落人伝説が残る栃木県・湯西川温泉。1573年(天正元年)に平家の子孫が温泉を発見したといわれている。温泉はアルカリ性単純泉で神経痛やリウマチ、外傷などに効能があるといわれる。ブナやモミジなどの燃えるような紅葉と、渓谷の迫力を間近に感じられる渓谷露天風呂も人気。また、里山に囲まれている湯西川温泉は、毎年10月中旬〜11月中旬頃まで赤や黄色のグラデーションが美しい紅葉が楽しめる。
■【関東・栃木県】古峰ヶ原高原 / 澄んだ空気の中で、色とりどりの紅葉を楽しめる
色づき状況：今見頃(※2025年10月29日現在)
標高1200メートルの古峰ヶ原高原では、ハイキングをしながら紅葉狩りを楽しむことができ、秋口には遊歩道が鮮やかなモミジの絨毯に覆われる風景も美しい。ツツジの咲く春から紅葉の秋まで山歩きをする人々でにぎわう場所としても有名。修験者が修行をした三枚石や深山巴の宿などもあり、赤や黄色に染まった景色を見ながらの史跡めぐりもおすすめ。また高原登山口から林道へ登って行けば地蔵岳、夕日岳のダイナミックな山並みを一望することができる。
■【関東・群馬県】谷川岳 / 切り立った岩肌に紅葉のコントラストが映える
色づき状況：今見頃(※2025年10月29日現在)
日本百名山の1つ、標高1977メートルの谷川岳。頂上だけでなく稜線からの眺望も素晴らしく、10月上旬、天神尾根周辺のナナカマドが赤く染まると間もなく紅葉が始まる。谷川岳の東麓の一ノ倉沢の大岩壁は絶景で、みなかみ町を代表する名勝となっている。そのほかにも、山頂に続くロープウェイからは美しい山々の紅葉と空を一望することができる。
■【関東・群馬県】榛名山・榛名湖 / カルデラ湖に紅葉が映る眺めが格別
色づき状況：色づき始め(※2025年10月29日現在)
赤城山、妙義山と共に上毛三山の1つに数えられる榛名山。山頂にはカルデラ湖の榛名湖とカルデラ内にできた榛名富士がある。秋になるとカエデ、モミジ、ヤマウルシ、カラマツ、桜などが鮮やかに色づき、山全体が紅葉で装われる。特に榛名富士山頂からの眺めは格別で、登山のほかにロープウェイを利用して移動することができる。西方に紅葉を映した榛名湖、遠方には谷川連峰、浅間山、関東平野を展望でき、晴天の日には富士山まで見ることができる。
■【関東・群馬県】国指定名勝 吾妻峡 / 関東の耶馬渓と謳われた名勝の美しい渓谷
色づき状況：色づき始め(※2025年10月29日現在)
群馬県吾妻(あがつま)川にかかるふれあい大橋から上流の新蓬莱まで約2.5キロの渓谷。紅葉の時期には両岸に生い茂るカエデ、クヌギ、イヌシデ、リョウブ、桜類の落葉樹が美しく色づく。紅葉は、例年、10月下旬頃から色づき始め、11月上旬頃にかけてが見頃となる。大昔に火山が噴き出した溶岩を吾妻川の水が深く浸食してできたと考えられ、九州の耶馬渓にちなんで関東の耶馬渓とも呼ばれる。なかでも川幅4メートル、深さ50メートルの深淵・八丁暗がり付近は最大の見どころ。
■【関東・茨城県】袋田の滝 / 日本屈指の名瀑が艶やかな紅葉に染まる
色づき状況：色づき始め(※2025年10月29日現在)
茨城県にある、高さ120メートル、幅73メートルの大きさを誇り、日本三名瀑の1つに名を連ねる袋田の滝。流れが四段に落下することから、別名「四度(よど)の滝」とも呼ばれ、四季折々の表情を見ることができる。秋には、滝を囲うようにイロハカエデやオオモミジをはじめクヌギ、ナラ、ヤマウルシなどが赤や黄色に色づく。紅葉の時期の光景の美しさは、西行法師が詠んだ歌「花紅葉(もみち)経緯(たてよこ)にして山姫の錦織出す袋田の瀧」からもうかがい知ることができる。
■【関東・埼玉県】秩父ミューズパーク / 秩父ミューズパークのイチョウ並木
色づき状況：今見頃(※2025年10月29日現在)
埼玉県秩父市にある公園、秩父ミューズパークのスカイロード(約3キロ)の両サイドに、約500本のイチョウ並木があり、例年10月下旬から11月上旬にかけて黄葉の見頃を迎える。また、園内のせせらぎ広場では、カエデが見事な紅色に染まる姿を見せてくれる。黄葉のトンネルの中をのんびりと散策したり、スカイトレインに乗車して眺めてみたり、秋の風情を楽しむことができる。
■【甲信越】今見頃・まもなく見頃を迎えそうな紅葉名所
■【甲信越・長野県】高峰高原 / 標高差による紅葉の移り変わりが美しい
色づき状況：今見頃(※2025年10月29日現在)
標高2000メートルの高峰高原から見えるカラマツ、ナナカマドの紅葉が美しい。富士山や八ヶ岳をバックに美しい黄葉を見せ、この絶景を例年は10月上旬頃からカラマツやナナカマド、シラカバなどが色づき始め、彩り出す。11月上旬頃にかけて、色鮮やかな紅葉や黄葉が一面に広がり見頃となる。
■【甲信越・長野県】湯の丸高原 / 黄金色に輝くカラマツの黄葉
色づき状況：今見頃(※2025年10月29日現在)
長野県の湯の丸高原には手頃な登山コースがあり、山頂からはほかの山並が一望でき、遠く北アルプスの山並から八ヶ岳、南アルプス、奥秩父の山々まで360度の大展望を楽しめる。雨が少なく気候が安定しておりロケーションもよいため、初心者でも安心して登れるコースとして人気だ。紅葉の季節には、ダイヤモンドダストのように空中をキラキラと輝かせるカラマツの落ち葉が楽しめる。例年10月上旬頃からカラマツなどが色づき始め、10月下旬頃にかけてが紅葉の見頃となる。
■【甲信越・長野県】高瀬渓谷 / 静かな佇まいの県内有数の景勝地
色づき状況：今見頃(※2025年10月29日現在)
高瀬渓谷は、高瀬川に沿って連なる大町ダム・七倉ダム・高瀬ダムの3つのダムと、葛温泉を含む周辺一帯を指す。雄大な自然の中に突如現れる巨大なダムの風景は、まさに圧巻。おすすめのポイントは、高瀬ダム堰堤から見下ろした紅葉と、高瀬トンネル手前の北葛沢や尾入沢大橋から見る渓谷の紅葉だ。また、七倉ダムや大町ダムを彩る紅葉の変化も見応えがある。
■【甲信越・長野県】富士見台高原 / 空中散歩で味わう絶景
色づき状況：今見頃(※2025年10月29日現在)
10月中旬から始まる富士見台高原(標高1739メートル)の紅葉は、色づく景観が山のふもと、中腹、山頂と3段階で楽しめ、リフトでは紅葉を眺めながらの空中散歩ができる。歩くのに自信がない人でも、高原バスを利用すれば車窓から紅葉を楽しめ、この季節だけに見られる雲海と南アルプスからのご来光もいっぺんに味わえる。全長2500メートル、標高差600メートルのロープウェイからは、高地になるにつれ深まりゆく秋の様子が見られる。
■【甲信越・長野県】白樺高原(蓼科山) / 高原一帯を染めるシラカバが見事
色づき状況：今見頃(※2025年10月29日現在)
長野県にある、女の神山、諏訪富士とも呼ばれる優しい姿の蓼科山は、東に八ヶ岳、西に霧ヶ峰を望み、白樺高原のシンボルと言われる。広大な草原の蓼科牧場をはじめ、神秘的な女神湖や高山植物と野鳥の宝庫、御泉水自然園など見どころ盛りだくさん。紅葉シーズンにはシラカバをはじめ、カラマツやナナカマドなどが色づき、高原一帯を美しく染め上げる。
■【甲信越・山梨県】南アルプス白鳳渓谷 / 白峰三山の麓に広がる雄大な渓谷
色づき状況：今見頃(※2025年10月29日現在)
白峰三山を源流域とする野呂川沿いの渓谷。例年、10月上旬から11月上旬頃にかけての紅葉の時期には、カエデやナナカマド、ブナなどが鮮やかに色づき、晩秋には雪で山頂が白くなった北岳を背景とした、美しい景観が広がる。渓谷にかかる吊り橋からの眺めも見応えがある。バス停の横にある広河原インフォメーションセンターには、ロッカー、トイレ、売店などを完備。渓谷へ向かう南アルプス林道はマイカー規制(2025年11月3日(祝)まで)のため、夜叉神峠または、芦安市営駐車場でバスに乗り換えが必要。
■【甲信越・新潟県】妙高高原スカイケーブル / リニューアルしたゴンドラで空中散歩が楽しめる
色づき状況：今見頃(※2025年10月29日現在)
妙高高原スカイケーブルでは、遠く志賀や野尻の山並みから斑尾山、野尻湖まで一望できる大パノラマが楽しめる。大自然の中、標高1300メートルに向かって空中散歩を堪能できる。麓駅周辺には赤倉温泉があるので、紅葉散策を楽しんだら温泉でゆっくりと疲れを癒やすことができる。例年、10月中旬頃からブナやイタヤカエデ、ハウチワカエデ、ウリハダカエデ、ナナカマド、ヤマウルシ、ダケカンバなどが色づき始め、10月下旬頃にかけてが紅葉の見頃となる。
■【甲信越・新潟県】苗場ドラゴンドラ / 気軽にゆったり、およそ25分の空中散歩
色づき状況：今見頃(※2025年10月29日現在)
美しい渓流の上などをアップダウンを繰り返しながら進む苗場ドラゴンドラは、片道約5.5キロという日本最長の長さを誇り、およそ25分の長い時間にわたって紅葉を楽しむことができる。また、道中には、エメラルドグリーンに輝く神秘的な湖の「二居湖」や、14号柱と呼ばれる、まるで紅葉の世界に飛び込んでいくかのようなスリルを体感できるスポットもあり、迫力満点の空中散歩を満喫できる。
■【甲信越・新潟県】清津峡 / 紅葉と併せて楽しみたい施設も充実
色づき状況：色づき始め(※2025年10月29日現在)
清流 清津川を挟んで切り立つ巨大な岸壁は全国に誇るV字型の大峡谷をつくり、国の名勝、天然記念物に指定されている。例年10月中旬から11月上旬にはモミジ、ウルシなどが紅葉のピークに。2018年春にリニューアルした清津峡渓谷トンネルのパノラマステーションからは、足元一面に張られた水面に峡谷が映り込む不思議な空間を通して絶景を鑑賞することができる。エントランス(カフェ、足湯)も新設され、いっそう楽しめるスポットとなっている。
■【北陸】今見頃・まもなく見頃を迎えそうな紅葉名所
■【北陸・富山県】有峰森林文化村(有峰森林文化公園) / 雄大な薬師岳と有峰ダムを眼前に鮮やかな紅葉を望む
色づき状況：今見頃(※2025年10月29日現在)
ダム湖である有峰湖を中心とした一帯は、富山県の有峰県立自然公園に指定されており、湖畔の有峰林道をドライブしながら湖と周辺の豊かな自然が満喫できる。標高1100メートルの高原盆地で、有峰ダム近くには有峰の歴史・自然を案内する有峰ビジターセンターがあり、公園内ではテニスやバーベキュー、遊歩道の散策も楽しめる。
■【北陸・富山県】黒部峡谷 / 黒部峡谷トロッコ電車で絶景を楽しむ
色づき状況：色づき始め(※2025年10月29日現在)
黒部峡谷は黒部川が刻み込んだ日本一深いV字峡として知られる。ここの紅葉は、ツガ、キタゴヨウ、ネズコなど、常緑樹も多く、その中にヤマモミジ、カエデ、ナナカマドの紅葉樹やカエデ、クロモジカツラ、ブナなどの黄葉樹が点在。3色の見事なコントラストはほかに類を見ないと評されている。黒部峡谷鉄道は今シーズン宇奈月駅〜途中猫又駅の折り返し運行になっているが、トロッコ電車の車窓からは美しい絶景を次々と楽しむことができる。標高224メートルの宇奈月駅周辺では例年11月上旬から中旬が紅葉の最盛期となる。
■【北陸・石川県】白山白川郷ホワイトロード(ふくべの大滝駐車場：標高900メートル付近) / ふくべの大滝の岩肌と紅葉が生む絶景
色づき状況：今見頃(※2025年10月29日現在)
白山白川郷ホワイトロードは石川県と岐阜県を結ぶ全長33.3キロの有料道路(片道：普通車1700円、軽自動車1400円)。標高900メートル付近にあるふくべの大滝では、例年10月下旬から11月上旬にかけてヤマモミジ、カエデが紅葉する。落差86メートルの大滝と岩肌に映える景色が美しく、白山白川郷ホワイトロードの紅葉の名所の1つに挙げられる。
■【北陸・石川県】白峰集落一帯 / 集落全体が紅葉に囲まれている
色づき状況：今見頃(※2025年10月29日現在)
石川県の白峰地区には国指定の重要伝統的建造物群保存地区があり、独特の風情ある建築物が多く存在。これらの建築物とともに見ることができる紅葉は、日本ならではの秋の絶景だ。例年、10月下旬頃からブナやナラ、イチョウなどが徐々に色づき始め、11月上旬頃にかけてが紅葉の見頃の時期となる。地域全体に高低差があるため、長い期間を通じてどこかしらで紅葉のピークを迎える。
■【東海】今見頃・まもなく見頃を迎えそうな紅葉名所
■【東海・岐阜県】飛騨美濃せせらぎ街道 / 標高差によって長く楽しめる紅葉の名所
色づき状況：色づき始め(※2025年10月29日現在)
岐阜県のほぼ中央を南北に縦断する、全長64キロのせせらぎ街道は、ドライブで紅葉を楽しめるスポットとしても有名。街道沿いのナラやブナ、カラマツなどの広葉樹が黄金色に姿を変える光景を見ようと、多くの人々が訪れる。特にめいほう高原周辺から高山市清見町へと抜けるルートは、自然色が強く感じられる景勝地となっており、標高差があるためその年の気候や場所によって見頃の時期が異なる。一番標高の高い西ウレ峠から順番に紅葉し、長い期間にわたって紅葉が楽しめる。
■【東海・愛知県】茶臼山高原 / 県下で最も早く色づく愛知県の最高峰
色づき状況：今見頃(※2025年10月29日現在)
愛知県の最高峰、標高1415メートルの茶臼山は県下で最も早くカエデやブナなどが美しく色づく。県内で最も早く例年10月上旬から徐々に葉が色づきはじめ、下旬にはピークを迎える。時間に余裕があるのなら、観光リフトに昇り、麓の紅葉を見下ろすのもおすすめで、11月上旬まで楽しめる。茶臼山高原道路から眺める紅葉も格別だ。
■【東海・三重県】御在所岳(山上) / 山上散策で楽しむツツジの紅葉
色づき状況：今見頃(※2025年10月29日現在)
御在所岳(標高1212メートル)の紅葉は10月中旬に山上から始まり、約1カ月かけてふもとの湯の山温泉街まで、ゆっくりと紅葉前線が降りていく。山上にはツツジ科の植物が多く自生しており、赤や橙に色づく。山上公園では紅葉した木々を眺めながらの自然散策が楽しめる。
■【関西】今見頃・まもなく見頃を迎えそうな紅葉名所
■【関西・滋賀県】びわ湖バレイ / ロープウェイから眺める琵琶湖と紅葉の絨毯
色づき状況：色づき始め(※2025年10月29日現在)
麓からロープウェイで約5分、標高1108メートルの打見山から1174メートルの蓬莱山にかけての尾根に広がる滋賀県のびわ湖バレイは、琵琶湖を一望できるびわ湖テラスをはじめ、さまざまなアトラクションやレストランが備わった、一年を通して遊べるレジャースポットだ。秋は紅葉スポットとしても楽しむことができ、例年10月下旬頃からカエデやミズナラなどの木々が色づく。ロープウェイからは、絨毯のように広がる美しい紅葉と琵琶湖を併せて堪能できる。
■【中国】今見頃・まもなく見頃を迎えそうな紅葉名所
■【中国・岡山県】岡山県立森林公園 / 広大な敷地内を埋め尽くすように木々が色づく
色づき状況：色づき始め(※2025年10月29日現在)
岡山県内でも比較的気温が低く、10月下旬から紅葉の見頃を迎える。敷地内はとても広いが遊歩道が完備されており、ゆっくりと散策することができる。豊かな自然を感じながら紅葉したたくさんの植物が観察できる。特に実をつけてピンク色に色づくマユミはおすすめ。
■【九州】今見頃・まもなく見頃を迎えそうな紅葉名所
■【九州・佐賀県】シチメンソウ群生地 / 有明海を赤く染める幻想的な風景
色づき状況：今見頃(※2025年10月29日現在)
シチメンソウとは、草丈20〜40センチメートルのヒユ科の一年生草木。風波や潮流が少ないところでしか育たず、塩水に耐える植物であることから塩生植物とも呼ばれている。秋になり、まるで山々の紅葉のように色づく様は、佐賀市南部の有明海の風物詩として知られている。例年、10月下旬から11月中旬にかけて、紅葉の見頃の時期となる。2025年11月1日(土)、2日(日)には、「シチメンソウまつり」が開催。イベントステージは1日(土)のみ。
■【九州・宮崎県】見立渓谷 / 全長24キロの渓谷が真っ赤に染まる
色づき状況：色づき始め(※2025年10月29日現在)
宮崎県屈指の紅葉スポットとして知られる見立渓谷(みたてけいこく)は、宮崎、大分の両県にまたがる広大な祖母傾(そぼかたむき)国定公園の一部。日之影川上流部に広がる渓谷には浸食による奇岩や巨岩が多く、周辺にはウォーキングコースも整備されており、道を進むごとにさまざまな景観を楽しむことができる。フライフィッシングやルアーなどのポイントも数多くあり、県内外からも多くの釣り客も訪れる。例年10月下旬から11月下旬にかけての紅葉の時期になると渓流沿いの木々が色づき見頃となる。
