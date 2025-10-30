Image:Amazon.co.jp

Amazon（アマゾン）では、2025年10月27日(月)9時から11月4日(火)23時59分まで「AmazonスマイルSALE 」を開催中。

期間中は、エントリーして合計10,000円（税込）以上買い物することでポイントが還元率がアップするキャンペーンも。エントリーを忘れずに！

現在、最大6台を同時に急速充電できる、Anker（アンカー）の「Prime Charging Station （6-in-1, 140W）」がお得に登場しています。

Anker Prime Charging Station (6-in-1, 140W) 【独自技術Anker GaNPrime採用/コンセント差込口 2口 / USB-C 2ポート / USB-A 2ポート / PSE技術基準適合】iPhone Galaxy Android スマートフォン MacBook ノートPC 各種 その他機器対応（ブラック） 11,990円 （20％オフ） Amazonで見る PR PR

コンパクトなのに同時に6台充電できる、Ankerの「Prime Charging Station （6-in-1, 140W）」が20％オフ！

スマートフォン、PC、タブレット、イヤホン…増え続けるデバイスの充電管理をまとめたい。そんな悩みを解消してくれるのが、Anker（アンカー）の「Prime Charging Station（6-in-1, 140W）」。最大140W出力で6台同時充電できる、次世代のオールインワン充電ステーションが20％オフとお買い得です。

本商品は、最大6台のデバイスを同時に急速充電できる6-in-1設計が特長の充電ステーションです。

ポート構成は、USB-C×2、USB-A×2、ACコンセント×2。これ1台をデスクやベッドサイドに置くだけで、スマホやノートPC、イヤホン、タブレットなどをまとめて管理できます。

USB-CポートはUSB PD 3.1対応で最大140W出力の高出力に対応し、ノートPCへの高速充電も可能。複数デバイスをつないでも安定してパワーを供給できるため、リモートワークや出張の際にも頼れるアイテムです。

超コンパクト＆ディスプレイ搭載。使い勝手が段違いに向上

本体サイズは約162×79×18mmで、重量は約300gとiPhone 15 Plusと同等のコンパクトサイズ。リビングでもオフィスでも置き場所に困ることはありません。

さらに注目すべきは、LCDディスプレイ搭載で各ポートの出力状況をリアルタイムで確認できること。どのデバイスがどれだけ電力を消費しているか一目で把握でき、効率よく電源管理ができます。

Ankerの「Prime Charging Station（6-in-1, 140W）」は、最大140W出力とUSB＆ACで6台同時充電に加え、コンパクト＆出力が見えるディスプレイ搭載。これらを一台に集約した、まさに現代の充電環境の理想形です。デスクの電源問題に終止符を打ちたい人、PCもスマホも高速充電したい人に、おすすめしたいアイテムです。

なお、上記の表示価格は2025年10月30日18時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれ販売ページでご確認ください。

