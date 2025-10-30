地域の歴史や文化を海外に発信しようという取り組みです。日本に駐在している外国の大使らを対象にした観光ツアーが岡山県備前市で開かれました。

【写真を見る】日本に駐在している外国の大使らを対象にした観光ツアー 30日は備前市の旧閑谷学校へ【岡山】

外交団一行は「旧閑谷学校」へ

備前市の旧閑谷学校を訪れた、外交団の一行です。

ツアーは、地方の産業や文化遺産を世界にPRしようと外務省が全国の自治体と共同で企画しているもので、57回目となる今回は、備前市と瀬戸内市が初めて訪問先に選ばれました。

（ガイド）

「この漢字を読める人は？この漢字は『仁』です。

この学校を建てた池田光政は、『仁』という考え方に親近感を持っていた」

2日間の日程で行われる今回のツアーには、日本に駐在している11か国の大使らが参加。初日のきょう（30日）は、旧閑谷学校が伝統的な教えに基づき建てられたことや、現存する世界最古の公立学校として地域の人の手によって守られてきたことなどを学んでいました。

ハイチやスロバキアから参加

（ハイチ共和国から）

「日本の文化を理解することはとても重要ですね」

（スロバキア共和国から）

「いかにこの国宝が大切にされてきたかを知るとともに、周囲にある自然の存在の素晴らしさを感じました」

（レソト王国から）

「先人たちによってつくられた文化を保存し、それらを尊重することが大事です」

一行はあす（31日）、瀬戸内市の備前長船刀剣博物館や、夢二生家記念館などを訪れる予定です。備前市と瀬戸内市は、今回のツアーをきっかけに今後、各国との交流を深めていきたいとしています。