今年のハロウィーンは2020年のコロナ禍以降最多の盛り上がりが予想されています。2025年の「ハロウィーン」関連予定数は登録予定1万件あたり201.0件となり、コロナ禍で落ち込みを見せた2020年以降で最も多い結果となりました。

【写真を見る】ハロウィーンをもっとも楽しむ県民は？「都道府県別予定数」全国ランキング2025 渋谷の動向は？ 千葉2位 神奈川3位 岡山は8位

「TimeTree未来総合研究所」と位置情報データの収集や分析などを行う「ブログウォッチャー」が、カレンダーアプリ「TimeTree」に登録された予定データとブログウォッチャーの人流データを元に分析しました。

ハロウィーンをもっとも楽しむ県民は？【全国ランキング2025】

都道府県別の「ハロウィーン」予定登録数のランキング（10位まで）は【画像①】の通りです。

調査によると、沖縄県が320.5件で1位となり、千葉県(226.6件)、神奈川県(215.7件)、東京都(213.7件)を大きく引き離しています。



沖縄県が1位となった背景には、アメリカにルーツを持つ人々が比較的多く暮らし、アメリカの文化を感じられる場所が点在していることが要因として推察されるということです。

渋谷は？

2023年頃から本格的なハロウィーン規制が始まった渋谷の動向も明らかになりました。

ブログウォッチャーの人流データからハロウィーン当日の来訪者数の推移を2022年比（指数）で分析すると、新型コロナウイルスが5類感染症に移行した2023年には、渋谷が 122%、池袋が 110%とそれぞれ大きく伸びていました。



2024年になると池袋は2022年比 117%とさらなる伸びが見られたのに対し、 渋谷は3％の微増と、池袋と比較してやや伸びが鈍化していることがわかります。

渋谷はハロウィーン目的で来訪する割合が池袋より高かった

2024年のハロウィーンウィークのデータでは、来訪者数全体では渋谷は池袋の約67％にとどまりましたが、「ハロウィーン」関連の予定がある来訪者に限ると約84％まで上昇。



渋谷はハロウィーン目的で来訪する割合が池袋より高く、規制後も根強い人気を持つことが分かりました。

2025年の人出はどうなる？天気は？

今年のハロウィーン（10月31日）の人出はどうでしょうか。



当日の天候は、気象庁によりますと、前線や低気圧に向かう暖かく湿った空気や上空の寒気の影響で大気の状態が非常に不安定となり、激しい雨や非常に激しい雨が降り大雨ところがある見込みだということです。



南西諸島と西日本では、31日（金）、東日本から北日本では31日（金）から11月１日（土）は土砂災害、低い土地の浸水河川の増水に注意・警戒し、落雷や竜巻などの激しい突風などに注意を呼びかけています。