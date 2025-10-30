この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

塾講師ヒラ氏が、自身のYouTubeチャンネルで「【勉強麻薬】勉強に依存する３つの方法【勉強なしではいられない】」と題した動画を公開。多くの人が悩む「勉強が続かない」という課題に対し、ゲームやスマホのように「勉強がないとどうしようもない状態」を作り出す、驚きの方法を解説した。



塾講師ヒラ氏は、人が何かに依存してしまうメカニズムを勉強に応用することが鍵だと指摘する。その核心は「快楽」「近接」「環境」という3つの要素にあると説明した。



まず一つ目の「快楽」を得るためには、「やる理由」と「達成感」が必要であると塾講師ヒラ氏は語る。明確な目標を持つことで勉強への動機が生まれ、さらに勉強をゲーム化し、「できなかった問題ができるようになった」という達成感を可視化することが快楽につながるという。



二つ目の「近接」とは、物理的な近さを指す。スマホが手放せないのと同様に、勉強道具を常に身近に置くことが重要だと指摘した。塾講師ヒラ氏自身、高校時代に単語帳を肌身離さず持ち歩き、手元にないとそわそわする状態だったという。「モノに感情を感じるまで」使い込むことが、勉強への依存を深めると説明した。



そして、最も強力なのが三つ目の「環境」であると塾講師ヒラ氏は断言する。人間は環境に左右される生き物であり、勉強に依存するためには、勉強以外の選択肢を徹底的に排除した「依存環境」を自ら作り出す必要があると強調。「既存の依存物を捨て去り、勉強物を既存に変える」ことで、勉強せざるを得ない状況を作り出すことが究極の方法だと語った。



これらの方法を実践すれば、勉強は苦痛なものではなく、生活に不可欠な習慣となり得るだろう。勉強への向き合い方を変えたい人は、試してみてはいかがだろうか。