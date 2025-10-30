プレミアリーグはおもてなしも世界トップレベル！ 豪華な品揃えとクオリティの“メディア飯”を紹介！ 驚きだったのは…【現地発】
世界最高峰のプレミアリーグは、メディアへのおもてなしもトップレベルだ。
そう感じた理由の１つが試合前に各クラブから提供された料理の数々。記者やカメラマンはエントランスで取材の受付を済ませると、ミールチケットが配布され、それを試合前に待機室で渡せば食事が振る舞われる。日本にはない待遇だ。
今回、取材で訪れた３つのスタジアムの“メディア飯”を紹介したい。まずはチェルシーの本拠地スタンフォード・ブリッジ。ビュッフェスタイルで、サラダやマッシュポテト、カリフラワーチーズ、ミートソースなど品揃えは豊富。味もハイクオリティだった。
アーセナルの本拠地エミレーツでは、メインディッシュにチキンカレーか野菜カレーのどちらかを選べて、サラダは取り放題。バーカウンターでは好きな飲み物を何度でも注文でき、ハーフタイムには小さなケーキも提供してくれた。やはりビッグクラブというだけあって、まるで高級レストランに来たような気分になった。
そして、個人的にやや驚きだったのは、ブレントフォードのホームスタジアム。上記の２クラブに比べればやや見劣りする西ロンドンの小さなクラブでありながら、料理の内容はかなり豪華。紙箱に盛り付けてもらうタイプで、メニューはビーフシチュー、ライス、温野菜、バケットというラインナップ。もちろんコーラやコーヒー、紅茶などドリンクはおかわり自由で、こちらもハーフタイムにはホットパイをいただけた。
それぞれのスタジアムで提供されるメニューはその日によって変わるようだ。
取材・文●中川 翼（サッカーダイジェストWeb編集部／特派）
