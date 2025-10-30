»³ÅÄÎÃ²ð¡¢½é¥½¥í¥é¥¤¥Ö¥Ä¥¢ーBlu-ray¡õDVDÈ¯Çä·èÄê¡ªÆÃÅµ±ÇÁü¤ÏÌ©Ãå¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥êー¡õMC¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥È
¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û
»³ÅÄÎÃ²ð¤¬¡¢½é¤Î¥½¥í¥é¥¤¥Ö¥Ä¥¢ー¤ÎÌÏÍÍ¤ò¼ý¤á¤¿Blu-ray¡õDVD¡ØRyosuke Yamada LIVE TOUR 2025 RED¡Ù¤ò12·î24Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¢£¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØRED¡Ù¤Ë²Ã¤¨Hey! Say! JUMP¤Î³Ú¶Ê¤âÈäÏª
2025Ç¯½Õ¡¢µÇ°¤¹¤Ù¤¼«¿È½é¤È¤Ê¤ë¥½¥í¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØRED¡Ù¤ò°ú¤Ã¤µ¤²¡¢ÀÅ²¬¡¦¥¨¥³¥Ñ¥¢¥êー¥Ê¤òÈéÀÚ¤ê¤ËÁ´¹ñ6ÅÔ»Ô¤ò½ä¤Ã¤¿¡ØRyosuke Yamada LIVE TOUR 2025 RED¡Ù¤¬ÂÔË¾¤Î±ÇÁü²½¡£
Ryosuke Yamada¤¬¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËÃÛ¤¤¤Æ¤¤¿¸¦¤®À¡¤Þ¤µ¤ì¤¿É½¸½ÎÏ¤È°µÅÝÅª¤Ê¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ÇÌ¥¤»¤ë¡¢¤Þ¤µ¤Ë½¸ÂçÀ®¤È¤â¸À¤¨¤ë¥¹¥Æー¥¸¤Ï¡¢ºÇ¿·¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØRED¡Ù¤Î³Ú¶Ê¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¡ÖOh! my darling¡×¡Ö¥ß¥¹¥Æ¥êー ¥ô¥¡ー¥¸¥ó¡×¡ÖMoonlight¡×¤Ê¤É¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥½¥í¥Ê¥ó¥Ðー¤ÎÂ¾¡¢Hey! Say! JUMP¤Î³Ú¶Ê¤Ë»ê¤ë¤Þ¤ÇÀË¤·¤ß¤Ê¤¯ÈäÏª¡£
¡ÈRED¡É¤Î¥Ú¥ó¥é¥¤¥È¤¬°ìÌÌ¤òËä¤á¿Ô¤¯¤¹°µ´¬¤Î¸÷·Ê¤¬¹¤¬¤Ã¤¿²ñ¾ì¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Îµ²±¤È¿´¤Ë¿¼¤¯¹ï¤Þ¤ì¤ëºÇ¹â¤Î¶õ´Ö¤È¤Ê¤ê¡¢Ryosuke Yamada¤Îµ°À×¤È¿Ê²½¤òÍ¾¤¹¤È¤³¤í¤Ê¤¯±Ç¤·½Ð¤·¤¿¥¹¥Æー¥¸¤âÉ¬¸«¤À¡£
½é²ó¸ÂÄêÈ×¤ÎÆÃÅµ±ÇÁü¤Ë¤Ï¡¢¡ØRyosuke Yamada LIVE TOUR 2025 RED¡ÙÃÂÀ¸¤Î²áÄø¤ËÌ©Ãå¤·¤¿¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥êー¡ØDocumentary of LIVE TOUR RED¡Ù¤ò¼ýÏ¿¡£¹Í¤¨È´¤«¤ì¤¿±é½Ð¥×¥é¥ó¤ÈÀÑ¤ß½Å¤Í¤¿¥ê¥Ïー¥µ¥ë¤Ç¥¹¥Æー¥¸¤òºî¤ê¾å¤²¡¢½éÆü¸ø±é¤«¤éºÇ½ª¸ø±é¤Þ¤Ç¤òÄÉ¤Ã¤¿¥é¥¤¥Ö¥Ä¥¢ー¤Î±ÇÁü¤Ç¡¢ËÜ¿Í¤Î¡ÈRED¡É¤ËÂÐ¤¹¤ëÁÛ¤¤¤ÈºîÉÊ¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ä¥¢ー¤ÎºÇ½ª¸ø±é¤Ç¤¢¤ëÊ¡²¬¸ø±é¤Ë¤ÆÈäÏª¤µ¤ì¤¿W¥¢¥ó¥³ー¥ë¤ÎÍÍ»Ò¤â³Ú¤·¤á¤ë¡£
ÄÌ¾ïÈ×¤ÎÆÃÅµ±ÇÁü¤Ï¡¢¥Ä¥¢ー³ÆÃÏ¤Ç¤ÎMC¥·ー¥ó¤ò¸·Áª¤·¤¿¡ØRED MC DIGEST¡Ù¡£ÀÅ²¬¤Ç¤Î¸ø±é½éÆü¤«¤é¡¢ÀçÂæ¤ÎÃÂÀ¸Æü¸ø±é¡¢Ê¡²¬¤Î¥ªー¥é¥¹¸ø±é¤Þ¤Ç¡¢Í¾¤¹¤È¤³¤í¤Ê¤¯¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢ÄÌ¾ïÈ×/½é²ó¥×¥ì¥¹¤Ë¤Ï¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¡¦¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥«ー¥É¤âÉõÆþ¡£
ËÜºî¤ÎCD¥·¥ç¥Ã¥×¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤ÎÍ½Ìó¼õÉÕ¤Ï¡¢10·î31Æü11»þ¤è¤ê½ç¼¡¥¹¥¿ー¥ÈÍ½Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥á¥¤¥ó¡§ÄÌ¾ïÈ×¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¼Ì¿¿
¢£¥ê¥êー¥¹¾ðÊó
2025.12.24 ON SALE
Blu-ray¡õDVD¡ØRyosuke Yamada LIVE TOUR 2025 RED¡Ù
¢£¡Ú²èÁü¡Û½é²ó¸ÂÄêÈ×¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¼Ì¿¿
¢£¡Ú²èÁü¡Û¥é¥¤¥Ö¾ìÌÌ¼Ì¿¿
¢£´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
Ryosuke Yamada OFFICIAL SNS
X
https://x.com/Ryosuke_Storm
TikTok
Hey! Say! JUMP OFFICIAL SITE
https://starto.jp/s/p/artist/15