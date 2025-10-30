Photo:富沢ビル

なぜ、キッチンの油汚れはいつもまでも残っているのか。一度本気を出してきれいにしても、そのあと少しでも料理をしたら元通り…。そのくせに掃除するとなると、洗剤を引っぱり出してきて汚れを落とし、乾拭きで水気を取る…、面倒なこと極まりない！

そんな悩みを解決してくれる、水に濡らして拭くだけで油が落ちるという、耳を疑いたくなる文句を謳っているクロスがあると聞いて、さっそく使ってみました。

コンロ上の油ハネとの戦い

Photo:富沢ビル

噂を聞いて届いたこいつは、一見すると普通のタオルと変わらない相貌。＠ttara（アッタラ）の「油汚れクロス」（税込1,280円／5枚）です。

今回購入したのは小回りよく使えるSサイズ。横20cm×縦30cmで、値段は1枚300円。5枚で1,280円のセットも売っています。これよりもう少し大きい、30cm×30cmのMサイズも販売されていました。値段はSサイズと変わらない300円。

Photo:富沢ビル

さて、今回このクロスが対峙するのは、コンロに根強く密着している油ハネ。現状の様子は、ポツポツ感がリアル。この油汚れを落としていきます。本当に水だけで戦えるのか…？

話題のクロスの実力やいかに

Photo:富沢ビル

結論、ものすごくよく落ちる！ 水だけで本当に油汚れが落ちました。マジです。特に力も入れず、拭くだけでスルスルと汚れが取れていくこの感じはまさに快感。

秘密はクロスの繊維の素材にあるようです。ナイロンやポリエステルから作られる合成繊維、マイクロファイバーでできており、吸水性や吸着性が抜群。また、汚れたクロス自体も水やぬるま湯で流すだけで洗うことができます。もちろん洗濯機もOK。

Photo:富沢ビル

300円という値段の安さもいいです。掃除用の洗剤1本分より全然安い。日々のこういうちょっとしたストレスの改善が毎日を楽しくしてくれる気がします。

Source: @attara