　30日19時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比230円高の5万1690円と急伸。日経平均株価の現物終値5万1325.61円に対しては364.39円高。出来高は5038枚となっている。

　TOPIX先物期近は3322.5ポイントと前日比12.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は21.71ポイント高で推移。


○主要先物価格・19時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 51690　　　　　+230　　　　5038
日経225mini 　　　　　　 51690　　　　　+230　　　 59719
TOPIX先物 　　　　　　　3322.5　　　　 +12.5　　　　5265
JPX日経400先物　　　　　 29995　　　　　 +85　　　　 633
グロース指数先物　　　　　 702　　　　　　+1　　　　 379
東証REIT指数先物　　売買不成立

