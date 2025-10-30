日経225先物：30日19時＝230円高、5万1690円
30日19時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比230円高の5万1690円と急伸。日経平均株価の現物終値5万1325.61円に対しては364.39円高。出来高は5038枚となっている。
TOPIX先物期近は3322.5ポイントと前日比12.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は21.71ポイント高で推移。
○主要先物価格・19時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 51690 +230 5038
日経225mini 51690 +230 59719
TOPIX先物 3322.5 +12.5 5265
JPX日経400先物 29995 +85 633
グロース指数先物 702 +1 379
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
TOPIX先物期近は3322.5ポイントと前日比12.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は21.71ポイント高で推移。
○主要先物価格・19時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 51690 +230 5038
日経225mini 51690 +230 59719
TOPIX先物 3322.5 +12.5 5265
JPX日経400先物 29995 +85 633
グロース指数先物 702 +1 379
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース