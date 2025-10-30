「ABEMA（アベマ）」は30日、来月1日からお笑いコンビ「ダウンタウン」の独自のプラットフォームとなる「DOWNTOWN＋（ダウンタウンプラス）」のコンテンツが視聴可能となる新プラン「ABEMA de DOWNTOWN＋」の提供を開始すると発表した。「ABEMA de DOWNTOWN＋」では、ダウンタウンにまつわるコンテンツを配信する「DOWNTOWN＋」から厳選した新作コンテンツを楽しめるという。

「ABEMA de DOWNTOWN＋」は月額770円（税込）で「大喜利GRAND PRIX」「7：3トーク」「芯くったら負け！実のない話トーナメント」「ダウプラボイス」といった、「DOWNTOWN＋」から厳選した新作コンテンツが視聴可能。毎週水、金曜日には新作コンテンツやエピソードの追加も予定している。

ダウンタウンが過去に出演した作品と生配信コンテンツの提供はないという。

◇DOWNTOWN＋ アプリから動画を視聴する仕組みで、スマートフォン、テレビ、パソコンで視聴が可能。ダウンタウン、松本人志、浜田雅功の3カテゴリーで動画コンテンツを展開。月額1100円、年額1万1000円（いずれも税込み）。今月24日に公式サイトで事前申し込み受け付けが開始された。