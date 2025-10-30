あす（31日）西日本から東日本の太平洋側で激しく雨が降る所が 三連休初日土曜日は北日本で大荒れ天気のおそれ
金曜日は、急速に発達する低気圧の影響で西から雨の範囲が広がり、西日本から東日本の太平洋側では激しく降る所があるでしょう。また、三連休初日の土曜日は北日本で雨や風が強く、大荒れの天気となるおそれがあります。
【雨や風の予想】
金曜日の午前中は西日本で広く雨で、午後になると東日本にも雨雲が広がるでしょう。関東でも夕方以降は本降りとなり、沿岸部では1時間に30ミリ以上の激しい雨が降り、風も強まる所が出てきそうです。
土曜日の明け方になると関東からは雨雲が離れますが、北日本の太平洋側では雨や風が強まるおそれがあります。特に北海道の太平洋側では、土曜日は暴風の警報級の可能性が高くなっています。交通機関に影響が出るおそれがあるため、三連休の初日で移動を予定されている場合は、交通機関の情報もご確認ください。
【24時間予想降水量】（いずれも多い所で）
金曜日午後6時から土曜日午後6時
北海道・東北・関東甲信 100ミリ
【土曜日に予想される風の強さ】
土曜日に予想される最大風速（最大瞬間風速）
北海道・東北 25メートル（35メートル）
【金曜日の予想最高気温】
金曜日の各地の予想最高気温
札幌 ：16℃ 釧路 ：15℃
青森 ：18℃ 盛岡 ：16℃
仙台 ：18℃ 新潟 ：20℃
長野 ：16℃ 金沢 ：19℃
名古屋：18℃ 東京 ：17℃
大阪 ：18℃ 岡山 ：16℃
広島 ：16℃ 松江 ：16℃
高知 ：19℃ 福岡 ：20℃
鹿児島：22℃ 那覇 ：29℃
【週間予報】
西日本は土曜日から月曜日は広い範囲で晴れる見込みで、高知や鹿児島の土曜日の最高気温は24℃の予想です。土曜日の朝には関東でも晴れて、日中は東京は24℃まで上がるでしょう。日曜日から月曜日は北陸や北日本の日本海側では広く雨で、北海道の標高の高い所では雪が降る所もありますが、東海や関東は晴れる見込みです。