金曜日は、急速に発達する低気圧の影響で西から雨の範囲が広がり、西日本から東日本の太平洋側では激しく降る所があるでしょう。また、三連休初日の土曜日は北日本で雨や風が強く、大荒れの天気となるおそれがあります。

【雨や風の予想】

金曜日の午前中は西日本で広く雨で、午後になると東日本にも雨雲が広がるでしょう。関東でも夕方以降は本降りとなり、沿岸部では1時間に30ミリ以上の激しい雨が降り、風も強まる所が出てきそうです。

土曜日の明け方になると関東からは雨雲が離れますが、北日本の太平洋側では雨や風が強まるおそれがあります。特に北海道の太平洋側では、土曜日は暴風の警報級の可能性が高くなっています。交通機関に影響が出るおそれがあるため、三連休の初日で移動を予定されている場合は、交通機関の情報もご確認ください。

【24時間予想降水量】（いずれも多い所で）

金曜日午後6時から土曜日午後6時

北海道・東北・関東甲信 100ミリ

【土曜日に予想される風の強さ】

土曜日に予想される最大風速（最大瞬間風速）

北海道・東北 25メートル（35メートル）

【金曜日の予想最高気温】

金曜日の各地の予想最高気温

札幌 ：16℃ 釧路 ：15℃

青森 ：18℃ 盛岡 ：16℃

仙台 ：18℃ 新潟 ：20℃

長野 ：16℃ 金沢 ：19℃

名古屋：18℃ 東京 ：17℃

大阪 ：18℃ 岡山 ：16℃

広島 ：16℃ 松江 ：16℃

高知 ：19℃ 福岡 ：20℃

鹿児島：22℃ 那覇 ：29℃



【週間予報】

西日本は土曜日から月曜日は広い範囲で晴れる見込みで、高知や鹿児島の土曜日の最高気温は24℃の予想です。土曜日の朝には関東でも晴れて、日中は東京は24℃まで上がるでしょう。日曜日から月曜日は北陸や北日本の日本海側では広く雨で、北海道の標高の高い所では雪が降る所もありますが、東海や関東は晴れる見込みです。