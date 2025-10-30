TBS NEWS DIG Powered by JNN

金曜日は、急速に発達する低気圧の影響で西から雨の範囲が広がり、西日本から東日本の太平洋側では激しく降る所があるでしょう。また、三連休初日の土曜日は北日本で雨や風が強く、大荒れの天気となるおそれがあります。

【雨や風の予想】
金曜日の午前中は西日本で広く雨で、午後になると東日本にも雨雲が広がるでしょう。関東でも夕方以降は本降りとなり、沿岸部では1時間に30ミリ以上の激しい雨が降り、風も強まる所が出てきそうです。

土曜日の明け方になると関東からは雨雲が離れますが、北日本の太平洋側では雨や風が強まるおそれがあります。特に北海道の太平洋側では、土曜日は暴風の警報級の可能性が高くなっています。交通機関に影響が出るおそれがあるため、三連休の初日で移動を予定されている場合は、交通機関の情報もご確認ください。

【24時間予想降水量】（いずれも多い所で）
金曜日午後6時から土曜日午後6時
北海道・東北・関東甲信　100ミリ

【土曜日に予想される風の強さ】
土曜日に予想される最大風速（最大瞬間風速）
北海道・東北　25メートル（35メートル）

【金曜日の予想最高気温】
金曜日の各地の予想最高気温
札幌　：16℃　釧路　：15℃
青森　：18℃　盛岡　：16℃
仙台　：18℃　新潟　：20℃
長野　：16℃　金沢　：19℃
名古屋：18℃　東京　：17℃
大阪　：18℃　岡山　：16℃
広島　：16℃　松江　：16℃
高知　：19℃　福岡　：20℃
鹿児島：22℃　那覇　：29℃
　　
【週間予報】
西日本は土曜日から月曜日は広い範囲で晴れる見込みで、高知や鹿児島の土曜日の最高気温は24℃の予想です。土曜日の朝には関東でも晴れて、日中は東京は24℃まで上がるでしょう。日曜日から月曜日は北陸や北日本の日本海側では広く雨で、北海道の標高の高い所では雪が降る所もありますが、東海や関東は晴れる見込みです。