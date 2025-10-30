Number_iの神宮寺勇太さんが自身のインスタグラムのストーリー機能を更新。

28歳の誕生日を報告し、ファンからの質問に答えました。



【写真を見る】【 Number_i・神宮寺勇太 】 「28歳になりましたこれからも充実した人生を送ります」 ファンからの質問に直球回答





神宮寺さんは、「28歳になりましたこれからも充実した人生を送ります そしていつも支えてくれてありがとう」と28歳になった抱負と、ファンへ感謝のメッセージを綴りました。







そして「せっかく28歳になったから質問箱やろうかな笑」と呼びかけ、ファンからの質問に答えました。







「iLYs（Number_iのファン）たちがするお祝い見てたりするの~??」という質問に、神宮寺さんは、「SNS結構パトロールしてるので」と、SNSの書き込みをチェックしていることを明かしました。







「自分への誕生日プレゼント決めてる??」という質問に、神宮寺さんは、「あんまりそう言うのやらないのよ笑 欲しい時に買わないと」と、欲しいものは欲しい時に買うと回答。







「27歳中に釣りとこだわりコーヒーは実現できた??」という質問には、「どちらも出来てません笑 釣りはやりたいんだけどなぁ 他の趣味にどっぷり過ぎて出来てない笑」と、忙しい中、いろんなことを楽しんでいる様子。



そして、「芸能生活15周年おめでとう ありがとう」というファンからのお祝いのメッセージに神宮寺さんは、「そうだ! 今日で15周年だ! 人生の半分以上だ笑」と綴っています。







【担当：芸能情報ステーション】