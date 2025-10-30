「みこし」を手荒く扱うことで知られる珍しい祭り、「お法使祭（おほしまつり）」が今年も行われました。

【写真を見る】投げて、転がして、300kg超の「みこし」が宙を舞う

熊本県益城町にある津森神宮の「お法使祭」は、神社周辺の益城町、西原村、菊陽町にある12の地区が1年ごと回り持ちで担当する祭りです。

祭りは、600年以上続いていて、当番の地区は、神様を「みこし」に乗せて次の当番地区へ運びます。

神幸行列が集落を練り歩く、厳かな祭りの光景･･･ですが突然、笛の音と共に、氏子達が声を上げながら「みこし」を転がし始めました。

神様を乗せた「みこし」を転がすなんて…と思いますが、この祭りのご神体は「荒神様」。手荒くすればするほど、喜ばれるとされているのです。

西原村 門出・田中・星田地区の氏子「ご神体は投げられた方が喜ばれるので、こちらとしては遠慮なく投げるだけです」

氏子「これからが本番ですよ。今ちょっと物足りなかったので、次は本気で行こうかなと思います」

西原村から次の当番地区、菊陽町戸次の受け渡し場所に到着すると、祭りはさらにヒートアップします。

地区にとっては12年に1度だけ。重さ300kgを超える「みこし」を思い残すことなく転がしました。

氏子「思いきり投げられたんで、神様も喜んでくれたのではないかと思います。また12年後、頑張ります」

「みこし」は壊れたところがあれば投げた地区が修理して、来年の地区に引き継がれるということです。