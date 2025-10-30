【レシピ本が最大50％OFF】Kindleセールでお得に読める！『食材2品だけ！魅惑の「だけメシ」食堂』など【Amazon】
Amazonが提供する電子書籍サービス「Kindleストア」で宝島社のレシピ本セールが開催中。幅広いジャンルの作品をお得に楽しむことができるこのセールでは、『食材2品だけ！ 魅惑の｢だけメシ｣食堂』や『cotoの家族が喜ぶおうちごはん』など人気のレシピ本も多数ラインナップ！ 本記事では、「Kindleストア」で読めるセール対象タイトルの中から、オススメの本をピックアップ。セールでお得にレシピ本をゲットして、充実した食欲の秋を楽しんでみてはいかがだろうか。
■食材2品だけ！ 魅惑の｢だけメシ｣食堂
セール特価：1,062円（30%OFF）
食材2品だけ！ 魅惑の｢だけメシ｣食堂
インスタフォロワー15万人超！
「小さな子どもがいてもパパッと作れる」「どれも家族がおいしい！ と絶賛してくれる」と大人気の「だけメシ」料理研究家・ちはるさん。
飲食業一筋20年以上のちはるさんが、小さな子を抱えて「ちゃんと料理したいのに、できない」という悩みに直面し、生まれた忙しい人のためのレシピ。
材料は、2品「だけ」。今あるものでできて、満足度も味もお墨つき！ 副菜は、なんと食材ひとつから作れるものをたっぷり掲載しています。
食材別だから、「今日何にしよう…」と悩む間もなくパパッと完成！ 誰でも手際よい人になれる、魅惑のレシピが全198品。
人気の料理メディア「フーディストノート」とコラボした「フーディストブックスシリーズ」、期待の第一弾です！
■cotoの家族が喜ぶおうちごはん
セール特価：792円（20%OFF）
cotoの家族が喜ぶおうちごはん
レシピサイトNadiaで人気、今もっとも勢いのある料理家cotoさん、初のレシピ本です。
調理師免許を持つcotoさんが作るのは、夫も子どもも喜ぶ「幸せごはん」。
とびっきり美味しいのはもちろん、パパっと手早くできて、家族全員が笑顔になるおかずに定評があります。
小さな子どもがいるcotoさんは、晩ごはんづくりにかける時間も限られていますが、
レンジ調理や時短ワザをフル活用しつつ、栄養たっぷりの料理が食卓に並びます。
cotoさんとっておきの全188品を掲載しました。
■アヤコの爆速弁当レシピ
セール特価：495円（50%OFF）
アヤコの爆速弁当レシピ
「必殺！10分弁当」で大人気のNadiaArtistアヤコさんによるレシピ本第一弾！
食べ盛り＆わんぱく三兄弟のママ、アヤコさんによるお弁当レシピは、ほぼ10分前後で作れる爆速弁当がズラリ！ 「卵焼き器ひとつで完結」「下ごしらえは蓮司におまかせ（※アヤコさん家の電子レンジのこと）」「大体のものはキッチンばさみでカット」「ねりもの４兄弟は冷蔵庫の永遠のスタメン」「彩り野菜をマスター」など、アヤコさん流爆速ルールを大公開します。家族に好評だった殿堂入りお弁当、ボリューム弁当、子どもが喜ぶ栄養満点弁当、お財布に嬉しい節約弁当、エンタメ弁当のほか、寝坊した朝でもあっという間に完成する超爆速弁当レシピを提案します。毎日のお弁当作りはなかなかしんどいけれど、各ページに散りばめられた「アヤコの独り言」を読みながら料理をしていると、くすっと笑いながら、楽しく作れるから、不思議♪ 作るのがめんどくさいなって朝も、もう間に合わない！（涙）って朝も、この本を開けば大丈夫！ 大人も子供も笑顔になる、お弁当があっという間に完成です！
■syunkonカフェごはん レンジで絶品レシピ
セール特価：385円（30%OFF）
syunkonカフェごはん レンジで絶品レシピ
電子レンジだけでここまでできる! 画期的な楽チンレシピが満載!
料理コラムニスト 山本ゆりさんの人気ブログ料理本『syunkon カフェごはん』シリーズに
“電子レンジだけで出来る”簡単レシピを詰め込んだ本が登場!
今回も身近な食材を使った、誰にでも作れる簡単&実用的なレシピが満載。
肉じゃが、しょうが焼きといった家庭料理から、ハッシュドビーフ、鶏とほうれん草のクリーム
といったカフェ風ごはん、チーズケーキ、ブラウニーといったデザートまで。
手間がかかってそうに見えるけれど、火を使わずに電子レンジだけで、ここまで出来る、
という料理がてんこ盛り! 永久保存版の一冊です。
■がんばらないのに整う麹ごはんと発酵あんこ
セール特価：910円（40%OFF）
がんばらないのに整う麹ごはんと発酵あんこ
毎週のように体調を崩す息子の体を変えたい！ そうしてほみさんがたどり着いたのが、美味しくて簡単に作れる麹レシピでした。
息子さんの体調だけでなく、アトピーやアレルギー体質、便秘などが改善し、家族の体が整い出したことをきっかけに発信をし始めた麹レシピがInstagramで話題に。
オリジナルで編み出したものを含め18の麹調味料と酒粕レシピに加え、フォロワーの間でも反響の大きかった「絶対に甘くなる」特製発酵あんこを使ったレシピをご紹介します。
それぞれのレシピには体へのポジティブな影響や栄養・調理の豆知識など、体を気遣うアイデアが満載の1冊です。
※本ページで紹介する情報は、2025年10月30日16時現在のものです。
