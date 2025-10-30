¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥óÆÈ¼«¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¡ÖDOWNTOWN+¡×ABEMA¤ÇÄó¶¡¤Ø ¿·¥×¥é¥óÈ¯É½¡ÚABEMA de DOWNTOWN+¡Û
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/10/30¡ÛABEMA¡Ê¥¢¥Ù¥Þ¡Ë¤Ç¤Ï¡¢11·î1Æü¤è¤ê¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¤ÎÆÈ¼«¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤È¤Ê¤ë¡ÖDOWNTOWN+¡×¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤¬»ëÄ°²ÄÇ½¤È¤Ê¤ë¿·¥×¥é¥ó¡ÖABEMA de DOWNTOWN+¡×¤ÎÄó¶¡¤ò³«»Ï¡£¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÇÛ¿®¤¹¤ë¡ÖDOWNTOWN+¡×¤è¤ê¡¢¸·Áª¤·¤¿¿·ºî¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò»ëÄ°¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÖDOWNTOWN+¡×4¤Ä¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëºîÉÊ°ìÍ÷
¡ÖABEMA¡×¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÍÍ¡¹¤ÊÇÛ¿®¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤ÈÄó·È¤·¡¢¡ÖABEMA de DAZN¡×¤ä¡ÖABEMA de J SPORTS¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¡ÖABEMA¡×¤Ë¤¤¤Ê¤¬¤é¡ÖABEMA¡×°Ê³°¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤â»ëÄ°¤Ç¤¤ëÍÎÁ»ëÄ°¥×¥é¥ó¤òÂ¿¿ôÄó¶¡¡£¤³¤Î¤¿¤Ó¿·¤¿¤ËÄó¶¡¤ò³«»Ï¤¹¤ë¡ÖABEMA de DOWNTOWN+¡×¤Ç¤Ï¡¢·î³Û770±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤Ë¤Æ¡ÖÂç´îÍøGRAND PRIX¡×¡Ö7¡§3¥È¡¼¥¯¡×¡Ö¿Ä¤¯¤Ã¤¿¤éÉé¤±¡ª¼Â¤Î¤Ê¤¤ÏÃ¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¡×¡Ö¥À¥¦¥×¥é¥Ü¥¤¥¹¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¡ÖDOWNTOWN+¡×¤è¤ê¸·Áª¤·¤¿¿·ºî¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò»ëÄ°¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢Ëè½µ¿åÍËÆü¤È¶âÍËÆü¤Ë¤Ï¿·ºî¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ê¤¤¤·¤Ï¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ÎÄÉ²Ã¤âÍ½Äê¡£¤Ê¤ª¡¢¡ÖDOWNTOWN+¡×¤Î¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤Ë¿·ºî¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ÎÍ½¹ðÊÔ¤â¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
ÅÐÏ¿³«»ÏÆü»þ¡§2025Ç¯11·î1Æü¡ÊÅÚ¡ËÌë10»þ
ÇÛ¿®³«»ÏÆü»þ¡§2025Ç¯11·î1Æü¡ÊÅÚ¡ËÌë10»þ
·î³Û¡§770±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢¨¡ÖABEMA de DOWNTOWN+¡×¤Ç¤Ï¡¢¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó²áµî½Ð±éºîÉÊ¤ÈÀ¸ÇÛ¿®¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ÎÄó¶¡¤Ï¤Ê¤·
¢¡¡ÖABEMA de DOWNTOWN+¡×11·î1Æü¤è¤ê¥¹¥¿¡¼¥È
