山田涼介、初ソロツアー「RED」映像化決定 密着ドキュメンタリー＆各地MCシーンも収録
【モデルプレス＝2025/10/30】Hey! Say! JUMPの山田涼介の初ソロツアー「Ryosuke Yamada LIVE TOUR 2025 RED」の映像化が決定。12月24日にリリースされる。
2025年春、自身初となるソロアルバム「RED」を引っ提げ、静岡・エコパアリーナを皮切りに全国6都市を巡った「Ryosuke Yamada LIVE TOUR 2025 RED」。山田がこれまでに築いてきた研ぎ澄まされた表現力と圧倒的なパフォーマンスで魅せる、まさに集大成とも言えるステージは、最新アルバム「RED」の楽曲を中心に、「Oh! my darling」「ミステリー ヴァージン」「Moonlight」など、これまでのソロナンバーのほか、Hey! Say! JUMPの楽曲に至るまで披露。“RED”のペンライトが一面を埋め尽くす圧巻の光景が広がった会場は、ファンの記憶と心に深く刻まれる最高の空間が広がり、山田の軌跡と進化を映し出した。
初回限定盤の特典映像には、本ツアー誕生の過程に密着したドキュメンタリー「Documentary of LIVE TOUR RED」を収録。考え抜かれた演出プランと積み重ねたリハーサルでステージを作り上げ、初日公演から最終公演までを追ったライブツアーの映像は、本人の“RED”に対する想いと作品の魅力を感じることができる内容となっており、ツアーの最終公演である福岡公演にて披露されたWアンコールの様子も収められている。
通常盤の特典映像には、ツアー各地でのMCシーンを厳選した「RED MC DIGEST」を収録。静岡での公演初日、仙台の誕生日公演、福岡のオーラス公演まで収録。本作のCDショップ・オンラインショップでの予約は、10月31日午前11時より順次開始される予定である。（modelpress編集部）
【初回限定盤】（Blu-ray2枚組／DVD2枚組）
※REDオリジナルフォトブックレット（60P）封入
・DISC1：「Ryosuke Yamada LIVE TOUR 2025 RED」LIVE本編
・DISC2：【特典映像】Documentary of LIVE TOUR RED
【通常盤／初回プレス】（Blu-ray2枚組／DVD2枚組）
※16P中綴じブックレット・クリスマススペシャルカード封入
・DISC1：「Ryosuke Yamada LIVE TOUR 2025 RED」LIVE本編
・DISC2：【特典映像】RED MC DIGEST
※初回プレスが終了し次第、クリスマススペシャルカード封入ナシの通常仕様に切り替わる。
＜本編収録内容＞（初回限定盤・通常盤共通）
※LaLa arena TOKYO-BAY 5月24日（土）公演収録
Overture／RED／CARNIVAL／INTO YOU/Oh! my darling／パフューム／花のように／Do it again／No ID／出ていってよ／クランメリア／愛のかたまり／アジアの夜／Please! Please! Please!／SUPER GROOVE／真夜中のシャドーボーイ／瞳のスクリーン／SUPER DELICATE／Ride With Me／ウィークエンダー／Give Me Love／マエヲムケ／ファンファーレ！／Your Song／恋をするんだ／ウラオモテ／DEAR MY LOVER／VELVET／HUSTLER／ミステリー ヴァージン／SWITCH／EN：Moonlight／snow moon／Bloomin’
