仲里依紗「ご本人に貰ってる」Netflixシリーズ「グラスハート」TENBLANKの貴重ステッカー披露「レア」「羨ましい」の声
【モデルプレス＝2025/10/30】女優の仲里依紗が29日、自身のYouTubeチャンネルを更新。自身が所持する貴重なステッカーを紹介する場面があった。
【写真】仲里依紗が披露した貴重なTENBLANKステッカー
今回、仲は友人でありヘアメイクアーティストのNASU YOKOさんと、平成で流行し再び注目を集めているシール帳を作る様子を公開。シール交換のノウハウを教わる中、仲は俳優の佐藤健が主演・共同エグゼクティブプロデューサーを務めるNetflixシリーズ「グラスハート」（独占配信中）に登場する藤谷直季（佐藤）、西条朱音（宮崎優 ※「崎」は正式には「たつさき」）、高岡尚（町田啓太）、坂本一至（志尊淳）の4人からなるバンド「TENBLANK」の貴重なステッカーを紹介した。
仲は「非売品」「結構レアだから」と口にし「これやばくない？」とメンバーの写真が入ったホログラムステッカーを披露。「しかもご本人に貰ってるから、私」と直々に貰ったものだと明かし「だから大事にとっておいてるんだよ」と話した。
仲はフリーアナウンサーの田中みな実をゲストに迎えた15日の動画で、田中がハマっているという「グラスハート」トークで盛り上がり、その熱狂ぶりが佐藤本人にも届いたことで話題となった。
その背景もあって今回の動画に、ファンからは「TENBLANKの誰から貰ったのかな」「羨ましい」「レア」「みな実さんも持ってるのかな？」「キラキラしてて可愛い」と反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】仲里依紗が披露した貴重なTENBLANKステッカー
◆仲里依紗「ご本人に貰ってる」貴重ステッカー公開
今回、仲は友人でありヘアメイクアーティストのNASU YOKOさんと、平成で流行し再び注目を集めているシール帳を作る様子を公開。シール交換のノウハウを教わる中、仲は俳優の佐藤健が主演・共同エグゼクティブプロデューサーを務めるNetflixシリーズ「グラスハート」（独占配信中）に登場する藤谷直季（佐藤）、西条朱音（宮崎優 ※「崎」は正式には「たつさき」）、高岡尚（町田啓太）、坂本一至（志尊淳）の4人からなるバンド「TENBLANK」の貴重なステッカーを紹介した。
◆仲里依紗の動画に反響
仲はフリーアナウンサーの田中みな実をゲストに迎えた15日の動画で、田中がハマっているという「グラスハート」トークで盛り上がり、その熱狂ぶりが佐藤本人にも届いたことで話題となった。
その背景もあって今回の動画に、ファンからは「TENBLANKの誰から貰ったのかな」「羨ましい」「レア」「みな実さんも持ってるのかな？」「キラキラしてて可愛い」と反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】