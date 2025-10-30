中島健人、現在の財布の所持金に共演者驚き「事情ありまして」
【モデルプレス＝2025/10/30】歌手・俳優の中島健人が2025年10月29日、「週刊ナイナイミュージック」（フジテレビ系／毎週水曜23時〜）に出演。所持金を明かされる場面があった。
【写真】31歳STARTOイケメン、エッフェル塔バックにクールな表情
2024年に放送された同番組では、司会のナインティナインの矢部浩之と岡村隆史が中島についてどれだけ理解しているかを試す「ケンティークイズ」が開催され、中島の所持金が5000円と明かされる場面があった。この日、同クイズが再び実施された。
楽屋に突撃し、中島の財布を手にした岡村は「結構分厚い」と口にしつつ、所持金を確認。すると、財布に入っていた金額は14万5000円だった。「めっちゃ入ってる！」と驚く矢部に中島が「事情ありまして…」「通っているジムの会費がですね…」と理由を語り出すと、すかさず岡村から「滞ってる？」と質問が。中島は「滞ってねえわ（笑）！」とツッコみ、共演者の間では笑いが起こっていた。
また、財布について中島は「パリにお仕事で行ってそこで買った」と紹介。パリの感想を聞かれると「30年ぶりだったんですよ。1歳の誕生日をパリで迎えて、31歳になった今久しぶりに行って。覚えていないんだけどエッフェルに『久しぶり』って言いました」と“中島節”を炸裂させていた。（modelpress編集部）
情報：フジテレビ
【Not Sponsored 記事】
【写真】31歳STARTOイケメン、エッフェル塔バックにクールな表情
◆中島健人、所持金明かされる
2024年に放送された同番組では、司会のナインティナインの矢部浩之と岡村隆史が中島についてどれだけ理解しているかを試す「ケンティークイズ」が開催され、中島の所持金が5000円と明かされる場面があった。この日、同クイズが再び実施された。
◆中島健人、パリの感想が“らしさ”全開
また、財布について中島は「パリにお仕事で行ってそこで買った」と紹介。パリの感想を聞かれると「30年ぶりだったんですよ。1歳の誕生日をパリで迎えて、31歳になった今久しぶりに行って。覚えていないんだけどエッフェルに『久しぶり』って言いました」と“中島節”を炸裂させていた。（modelpress編集部）
情報：フジテレビ
【Not Sponsored 記事】