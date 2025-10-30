猫ちゃんを抱っこするパパさんとだっこされる猫ちゃんが「孫とじいじ」のようだと人気となっています。動画は注目を集め、「おじぃの腕がぶり！愛情表現が激しいよぉ！」「ずっと見てられる」といったコメントが集まっています。

【動画：抱っこされるのが好きな白黒ネコ→パパがあやした結果…『まるで孫とおじいちゃんのような様子』】

抱っこに不満がある猫ちゃん

Instagramアカウント「canikamacookie」に投稿されたのは、あやされる猫ちゃんの様子。パパさんに抱っこされているのは「るか」ちゃんです。赤ちゃんのように抱っこして、あやすように揺れるパパさんですが、るかちゃんのご希望とは違っていたようです。

揺れるたびに「ニャン、ニャン、ニャン」と鳴き声が出てしまうるかちゃん。パパさんに猫パンチもして、文句を言っていた様子。パパさんがるかちゃんを抱っこし直すと、るかちゃんはガブガブとパパさんの腕を噛んでいたそうです。投稿者さんはふたりの様子が「孫とじいじ」のようだったとコメントしていました。

本当は抱っこ大好き

動画では反抗していたるかちゃんですが、本当は赤ちゃん抱っこでトントンしてもらうのが大好きだそうです。動画のときは、まったりしたかったのに、できなかったのが不満だったようです。るかちゃんは、好きな抱っこの仕方をしてもらうと、前足をグーパーグーパーとエアフミフミをして喜んでくれるのだそう。

抱っこのおねだりが可愛い！

るかちゃんは抱っこが大好きで、まんまるおめめをきらきらさせて赤ちゃん顔で「だっこして」とアピールするそうです。現在6歳のるかちゃん、体重は6kgを超えているそうです。いつまでも子猫のように甘える姿が可愛い、るかちゃんでした。

Instagramアカウント「canikamacookie」では、るかちゃんと、同居猫のたのちゃんの日常などが投稿されています。

写真・動画提供：Instagramアカウント「canikamacookie」さま

執筆：tonakai

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。