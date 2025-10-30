【GUのベージュ】が大人可愛い！ カジュアルもきれいめも◎「スカート着回しコーデ」

ついダークトーンへ引き寄せられがちな秋冬コーデには、明るめのベージュ系スカートが一着あると便利かも。編集部は【GU（ジーユー）】にて、カジュアルからキレイめまで幅広いテイストのコーデに着回せそうなベージュスカートを発見しました。フレアラインが大人可愛いGUスカートの魅力と、上品なベージュの色味を生かしたおしゃれスタッフさんのコーデ術、ぜひ参考にしてみて。

上品にぬくもりと明るさを足す淡色フレアスカート

【GU】「ブラッシュドフレアスカート」\2,990（税込）

あたたかみがある風合いの起毛素材がシーズンムードにマッチするこちらのフレアスカート。淡く落ち着いたベージュの色味は上品さを感じさせるだけでなく、秋冬コーデに明るさを足してくれる存在に。ポケットや裏地も付いており、実用性にも期待できます。装飾感を抑えたシンプルなデザインのため、素材や柄も多彩なアイテムとのコーデを楽しめそう。

マニッシュなアイテムをフレアラインで女性らしく

細身のクルーネックTシャツにフレアスカートでは物足りなさを感じるところに、チェック柄のフランネルシャツを腰巻きでプラス。ビーニーやブーツまで黒で揃えたマニッシュなアイテムチョイスでも、裾にかけて優雅に広がっていくフレアシルエットが女性らしい着こなしへと着地させています。シャツは羽織りとしても使えるので、昼夜の寒暖差対策も兼ねられそうなのがGOOD。

素材で季節感を主張するニュアンスカラーコーデ

シルエットにボリュームはありつつも腰まわりはすっきりと仕上げられているため、コンパクトな着丈のカーディガンとも好相性。ラメがあしらわれたシャギー素材のカーディガンの存在感を、ベージュのスカートがキレイめにまとめています。ブラウン × ベージュという淡いニュアンスカラーの上下は、素材で思い切って秋冬らしさを主張してみて。

グラデーションセーターの華やかさをやわらげて

表情豊かなブラウンのグラデーションセーターは一点投入で主役級。色のコントラストを強めない明るいベージュのスカートとなら、優しげな雰囲気の大人カジュアルコーデとして楽しみやすくなりそう。グラデーションのなかにベージュみを感じられることで、より統一感も演出できそう。こっくり深めのブラウン系小物を添えて重厚感の調整を。

※すべての商品情報・画像はGU出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：かんだちほ