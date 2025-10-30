今回紹介するのは、X（旧Twitter）に投稿されたクッションの上で、寄り添いながら眠っていた2匹の猫ちゃん。気持ちよさそうに眠っていたようですが、1匹の猫ちゃんだけは少し様子が違ったみたいです。投稿はXにて、50.1万回以上表示。いいね数は3.2万件を超えました。

【写真：クッションの上で眠っている猫を見たら…思わず笑ってしまう『とんでもない寝相』】

1匹すごい寝相おる

今回、Xに投稿したのは「我が家の黒猫」さん。

投稿したのは、飼われている白黒毛並みの猫ちゃんたちがクッションの上で寄り添いながら、スヤスヤ眠っているときの様子。ただ、片方の猫ちゃんは、後ろ足をピーンと伸ばしながら爆睡するという、驚きの寝相を披露していたみたいです。

クッションに体を預けながら、片足をピーンと伸ばして眠る猫ちゃん。一方、もう1匹の猫ちゃんはそんな大胆な寝相を気にすることもなく、スヤスヤと夢の中…。寝相は違えど、どちらも安心しきった表情をしており、お互い信頼し合っている様子が伝わってきます。

クッションの上で猫ちゃんたちがのびのび過ごす姿を見ていると、「今日も平和だな」と感じずにはいられません。

個性的な寝相はXで注目を集める

足をピーンと伸ばしながら爆睡していた猫ちゃん。そんなすごい寝相は、Xでバズった模様。投稿にはたくさんのいいねが寄せられ、多くの人の目に留まったようです。きっと可愛い猫ちゃんの姿に、たくさんの方が心癒されたことでしょう。

Xアカウント「我が家の黒猫」では、猫ちゃんたちとの穏やかな日常の様子などが投稿されています。可愛い猫たちがのびのびと暮らす光景は見ていて気持ちが和みます。

写真・動画提供：Xアカウント「我が家の黒猫」さま

執筆：大竹 晋平

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。