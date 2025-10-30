Ý¯ºä46Â¼°æÍ¥¡¦Ã«¸ý°¦µ¨¡¦°æ¾åÍüÌ¾¤¬ÌÀ¤«¤¹¡¢¥»¥ó¥¿¡¼¤Î·è°Õ¤ÈÂ´¶È¤Ø¤Î»×¤¤¡ÖÈô¤ÓÎ©¤Ä¤Î¤Ê¤éº£¤À¡×
¡¡13th¥·¥ó¥°¥ë¡ÖUnhappy birthday¹½Ê¸¡×¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ëÝ¯ºä46¡£»°´üÀ¸¤ÎÂ¼°æÍ¥¤¬½é¤ÎÉ½Âê¶Ê¥»¥ó¥¿¡¼¤òÌ³¤á¡¢Æ±¤¸¤¯»°´üÀ¸¤ÎÃ«¸ý°¦µ¨¤¬½é¤á¤ÆBACKS¥»¥ó¥¿¡¼¤ËÄ©¤à¡£¤½¤·¤Æ¡¢º£ºî¤ò¤â¤Ã¤Æ¥°¥ë¡¼¥×¤òÂ´¶È¤¹¤ë¤Î¤ÏÆó´üÀ¸¤Î°æ¾åÍüÌ¾¡£¿·¤¿¤ÊÄ©Àï¤ÈÊÌ¤ì¤¬¸òºø¤¹¤ëËÜºî¤Ë¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¤É¤ó¤Ê»×¤¤¤òÊú¤¤¤¿¤Î¤«¡£3¿Í¤¬¶»¤ÎÆâ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÂ´¶È¤ò¹µ¤¨¤ë°æ¾åÍüÌ¾¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ëÂ¼°æÍ¥¡õÃ«¸ý°¦µ¨¤Î3¥·¥ç¥Ã¥È
¢£¡È¤¦¤µ¤®¤Í¤³¡É»³²¼Æ··î¤«¤é¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹
¡½¡½º£²ó¤ÏÂ¼°æ¤µ¤ó¡¢Ã«¸ý¤µ¤ó¤Ë¤Ï¥»¥ó¥¿¡¼¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¡¢°æ¾å¤µ¤ó¤Ë¤ÏÂ´¶È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ªÊ¹¤¤Ç¤¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤º¤ÏÂ¼°æ¤µ¤ó¡¢½é¤ÎÉ½Âê¶Ê¥»¥ó¥¿¡¼¤Ë·è¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤Î¿´¶¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Â¼°æ¡§¶Ã¤¤äÉÔ°Â¤â¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì°Ê¾å¤Ë¡Ö´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ÎÊý¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤¤¤Ä¤â»Ù¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÀèÇÚÊý¤äÆ±´ü¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢¤½¤¦»×¤¨¤Æ¡£¤â¤Ã¤ÈÝ¯ºä46¤òÂç¤¤¯¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬°ìÈÖ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½É½Âê¶Ê¥»¥ó¥¿¡¼¤È¤·¤ÆÎ×¤ó¤À¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤äMV»£±Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡£
Â¼°æ¡§¥»¥ó¥¿¡¼¤È¤¤¤¦Î©¾ì¤Ï¡¢¸ÉÆÈ¤ò´¶¤¸¤ë½Ö´Ö¤â¤¢¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤ÏÁ´¤¯°ã¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£MV»£±Æ¤Î¤È¤¤Ë¤Ï¡¢»ä¤¬1¿Í¤Ç»£±Æ¤¹¤ë¥·¡¼¥ó¤ÎÁ°¤Ë¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¶î¤±´ó¤Ã¤Æ¤¤Æ¡Ö´èÄ¥¤Ã¤Æ¤Í¡×¤ÈÊú¤¤Ä¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤Î½Ö´Ö¤Ë¡¢²þ¤á¤Æ¡Ö1¿Í¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤À¡×¤È»×¤¨¤Þ¤·¤¿¤·¡¢Ý¯ºä46¤Ã¤ÆËÜÅö¤Ë²¹¤«¤¤¥°¥ë¡¼¥×¤À¤Ê¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¥Õ¥©¡¼¥á¡¼¥·¥ç¥óÈ¯É½»þ¤Ë¤Ï¡¢Æ±¤¸¤¯¥Õ¥í¥ó¥È¤òÌ³¤á¤ëÆ±´ü¤Î»³²¼Æ··î¤µ¤ó¤È¤Î°¦¾Î¡È¤¦¤µ¤®¤Í¤³¡É¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»³²¼¤µ¤ó¤È¤Ï¤É¤ó¤ÊÏÃ¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¤«¡©
Â¼°æ¡§È¯É½¤Î¤¢¤È¤Ë¡Ö´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ò»ä¤«¤éÅÁ¤¨¤¿¤é¡¢Æ··î¤â¡Ö°ì½ï¤Ë´èÄ¥¤í¤¦¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡£MV»£±Æ¤ÎÁ°¤Ë¤â¡Ö1¿Í¤¸¤ã¤Ê¤¤¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬¼þ¤ê¤Ë¤¤¤ë¤è¡×¤ÈÌÀ¤ë¤¯À¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Æ··î¤¬¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯°Â¿´¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½»³²¼¤µ¤ó¤ÏÉ½Âê¶Ê¥»¥ó¥¿¡¼¤ò2ÅÙ·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
Â¼°æ¡§¡ÖUnhappy birthday¹½Ê¸¡×¤ÏÅÜ¤ê¤äÀäË¾¤È¤¤¤Ã¤¿¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ê´¶¾ð¤òÉ½¸½¤¹¤ëÉôÊ¬¤â¤¢¤ë³Ú¶Ê¤Ç¡¢¶Ê¤Ë¿¼¤¯Æþ¤ê¹þ¤ß¤¹¤®¤ë¤È¡¢¼«Ê¬¤Þ¤Ç°Å¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢Æ··î¤«¤é¤Ï¡ÖµÙ·ÆÃæ¤Ï¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÈÏÃ¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢µ¤»ý¤Á¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤è¡×¤È¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Æ··î¤¬¥»¥ó¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤¿¡ÖI want tomorrow to come¡×¤âÀ¤³¦´Ñ¤ËÆþ¤ê¹þ¤ß¤ä¤¹¤¤¶Ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î·Ð¸³¤«¤éÅÁ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¸ÀÍÕ¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢¶Ê¤Î¼ç¿Í¸ø¤È¼«Ê¬¤òÊ¬¤±¤ÆÂª¤¨¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢¤È¤Æ¤â¤¢¤ê¤¬¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¢£²ù¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ï¡Ö¤¹¤°¤Ë¾Ã¤¨¤¿¡×
¡½¡½Ã«¸ý¤µ¤ó¤Ï¡¢º£²ó½é¤á¤ÆBACKS¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤Ë¤Ê¤ê¡¢BACKS¥»¥ó¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤Þ¤¹¡£·è¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤Ï¤É¤¦»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¡©
Ã«¸ý¡§²ù¤·¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤è¤ê¤â¡¢BACKS LIVE!!¤Ë»²²Ã¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ø¤Î¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤¿µ¤»ý¤Á¤ÎÊý¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£BACKS LIVE!!¤ÏÁ´ÂÎ¥é¥¤¥Ö¤È¤Ï°ã¤¦¶õµ¤´¶¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤âBuddies¡ÊÝ¯ºä46¥Õ¥¡¥ó¡Ë¤Î³§¤µ¤ó¤â¡¢Ç®ÎÌ¤¬¤¹¤´¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Ë¼«Ê¬¤â²Ã¤ï¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤¬½ã¿è¤Ë³Ú¤·¤ß¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ë¡¢°æ¾å¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤ÆºÇ¸å¤Î¥·¥ó¥°¥ë¤Ç¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¡ÖÀäÂÐ¤Ë¤¤¤¤¶Ê¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤â¶¯¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¥Ö¥í¥°¤Ç¤Ï¡Ö²ù¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ï0¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤½¤ì°Ê¾å¤Ë¤ï¤¯¤ï¤¯¤¹¤ëµ¤»ý¤Á¤¬º£¤ÏÂç¤¤¤¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤ä¤Ï¤ê³ëÆ£¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
Ã«¸ý¡§¡Ö¤â¤Ã¤È´èÄ¥¤ì¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¡×¡Ö¤É¤¦´èÄ¥¤ì¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤í¤¦¡×¤È¹Í¤¨¤¿½Ö´Ö¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢BACKS LIVE!!¤È¤¤¤¦¿·¤·¤¤·Ê¿§¤ò¸«¤é¤ì¤ë¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢¤½¤¦¤·¤¿µ¤»ý¤Á¤Ï¤¹¤°¤Ë¾Ã¤¨¤Þ¤·¤¿¡£º£¤Ï³Ú¤·¤ß¤Êµ¤»ý¤Á¤·¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£
¡½¡½°æ¾å¤µ¤ó¤Ï7th¥·¥ó¥°¥ë¤Ç¡¢Â¼°æ¤µ¤ó¤Ï10th¥·¥ó¥°¥ë¤ÇBACKS¥»¥ó¥¿¡¼¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¼«¿È¤Î·Ð¸³¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ¡¢Ã«¸ý¤µ¤ó¤Ø¤Ï¤É¤ó¤Ê¸ÀÍÕ¤òÁ÷¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
°æ¾å¡§¤È¤Ë¤«¤¯³Ú¤·¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡£»ä¤¬¥»¥ó¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤¿¤È¤¤Ï¡¢ÁªÈ´À©¤¬½é¤á¤ÆÆ³Æþ¤µ¤ì¤¿¥·¥ó¥°¥ë¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢»×¤¤µÍ¤á¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤â¤Á¤í¤ó³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ÎÊý¤¬Âç¤¤¯¤Æ¡£¤Ç¤â²ó¤ò½Å¤Í¤ë¤´¤È¤Ë¡¢BACKS LIVE!!¤Ã¤Æ¡È»×¤¤¤¬°î¤ì¤ë¾ì¡É¤Ç¤¢¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¡È³Ú¤·¤µ¤¬°î¤ì¤ë¾ì¡É¤Ë¤âÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢°¦µ¨¤Á¤ã¤ó¤Ë¤â¡¢°¦µ¨¤Á¤ã¤ó¤ÎÎÉ¤µ¤¬ÅÁ¤ï¤ë¤è¤¦¡¢³Ú¤·¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
Â¼°æ¡§»ä¤¬10ËçÌÜ¥·¥ó¥°¥ë¤ÎBACKS LIVE!!¤Ë»²²Ã¤·¤¿¤È¤¤Ï¡¢Îý½¬´ü´Ö¤¬Ã»¤¯¤Æ¡¢Á´°÷¤Ç¹ç¤ï¤»¤ë»þ´Ö¤¬¤¢¤Þ¤ê¼è¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÈÏÃ¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ç¥é¥¤¥Ö¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¯²áÄø¤¬ËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤¯¤Æ¡£¤É¤ó¤Ê¾õ¶·¤Ç¤â¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÈÀÑ¶ËÅª¤Ë´Ø¤ï¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼«Ê¬¼¡Âè¤Ç¤¤¤¯¤é¤Ç¤â¤¤¤¤¥é¥¤¥Ö¤¬ºî¤ì¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÈÏÃ¤·¤Æ¡¢³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤éºî¤ê¾å¤²¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£°¦µ¨¤ÎBACKS¥»¥ó¥¿¡¼¤Î¥é¥¤¥Ö¤¬ËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£
¡½¡½°æ¾å¤µ¤ó¡¢Â¼°æ¤µ¤ó¤Î¸ÀÍÕ¤òÊ¹¤¤¤Æ¡¢Ã«¸ý¤µ¤ó¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤¹¤«¡©
Ã«¸ý¡§¤¿¤¯¤µ¤ó¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÈÏÃ¤·¤Æ¡¢°Õ¸«¤ò¸ò¤ï¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤é¤â³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¡¢BACKS¥»¥ó¥¿¡¼¤È¤·¤Æ´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡ª
¢£Â´¶È¤ò·èÃÇ¤·¤¿ÍýÍ³¡ÖÈô¤ÓÎ©¤Ä¤Î¤Ê¤é¡¢º£¤À¡×
¡½¡½¤³¤³¤«¤é¤Ï°æ¾å¤µ¤ó¤Ë¤ªÏÃ¤ò»Ç¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤ÏÆó´üÀ¸¶Ê¡ÖÀÄ¶õ¤¬¸«¤¨¤ë¤Þ¤Ç¡×¤â¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°æ¾å¡§¤Þ¤º¤Ï¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤½¤ì¤¾¤ì¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Æó´üÀ¸¤Ï¤¢¤Þ¤êµ¤»ý¤Á¤òÉ½¤Ë½Ð¤¹¥¿¥¤¥×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡£¤Ç¤â¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¡½¡½º£²ó¤Î¥·¥ó¥°¥ë¤ò¤â¤Ã¤ÆÂ´¶È¤µ¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢°æ¾å¤µ¤ó¤¬¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤òÌ³¤á¤ë¡ØÝ¯ºä46 ¤³¤Á¤éÍ³ÚÄ®À±¶õÊüÁ÷¶É¡Ù¡Ê¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡Ë¤Ç¤Ï¡¢Â´¶ÈÈ¯É½¤ò¤·¤¿¤È¤¤ÎÆ±´ü¤ÎÍÍ»Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£ÅÁ¤¨¤¿¤È¤¤Ï¡¢¤É¤ó¤ÊÈ¿±þ¤Ç¤·¤¿¤«¡©
°æ¾å¡§¤¢¤Ã¤µ¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½È¯É½¤Î¤¢¤È¡¢³§¤µ¤ó¤¹¤°¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤«¡£
°æ¾å¡§¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Û¤È¤ó¤É¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤Ï»öÁ°¤ËÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢È¯É½¤òÊ¹¤¤¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤¹¤®¤Æ²¿¤â¸À¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ç¡£¤½¤ì¤Ç¤¹¤°µ¢¤Ã¤¿¤é¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤âÆó´üÀ¸¤é¤·¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¸å¤«¤é¸À¤ï¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÁ°¤ÇÈ¯É½¤¹¤ë¤È¤¡¢µ¤ÃÑ¤º¤«¤·¤µ¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤Û¤ó¤Î10ÉÃ¤¯¤é¤¤¤Ç¡ÖÂ´¶È¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤Ã¤Æ¥µ¥é¥Ã¤È¸À¤Ã¤Æ¡¢°ì½Ö¤Ç½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¿¤é¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤éÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿»Ò¤Ï¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Æ¡¢¹Í¤¨¤ë²Ë¤â¤Ê¤¯µ¢¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡Ê¾Ð¡Ë¡£¡Ö¤Ç¤â¡¢Æó´üÀ¸¤Ã¤Æ¤½¤¦¤¤¤¦´¶¤¸¤À¤è¤Í¡×¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½»öÁ°¤ËÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤â¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
°æ¾å¡§Éð¸µ¡ÊÍ£°á¡Ë¡¢¾¾ÅÄ¡ÊÎ¤Æà¡Ë¡¢ÅÄÂ¼¡ÊÊÝÇµ¡Ë¤Ë¤ÏÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Éð¸µ¤È¾¾ÅÄ¤È¤Ï¤è¤¯¤´ÈÓ¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÎ®¤ì¤ÇÏÃ¤·¤Æ¡Ö¼ä¤·¤¯¤Ê¤ë¤Í¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¡£¤¿¤À¡¢¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë»þÅÀ¤ÇÁêÃÌ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢·è¤á¤Æ¤«¤éÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£ÅÄÂ¼¤È¤Ï¤è¤¯Î¹¹Ô¤Ë¹Ô¤¯¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Î¹Àè¤Ç¤Ï¿¼¤¤ÏÃ¤â¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¤È¤¤ËÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½Â´¶È¤ò¹Í¤¨¤ë¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿½ÐÍè»ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
°æ¾å¡§ÀÎ¤Ï¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢Íî¤Á¹þ¤ó¤À¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤³¤³ºÇ¶á¤Ï¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¤Î³èÆ°¤â¤Ç¤¹¤·¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼ÈÖÁÈ¤ä¥é¥¸¥ª¡¢³°ÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤ò¾¯¤·¤º¤ÄÇ§¤á¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤â¤Á¤í¤ó¥°¥ë¡¼¥×¤ÏÂç¹¥¤¤Ç¡¢¤º¤Ã¤È°ì½ï¤Ë³èÆ°¤·¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¡ÖÃ¯¤Ë¤Ç¤âÂ´¶È¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÏÍè¤ë¡×¤È¹Í¤¨¤¿¤È¤¤Ë¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Ïº£¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¤È´¶¤¸¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤ä¤ê»Ä¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¨¤¿½Ö´Ö¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î¤È¤¤Ë¡Ö¤¤¤Ä¤«Èô¤ÓÎ©¤Ä¤Î¤Ê¤é¡¢º£¤À¡×¤È·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½Â¼°æ¤µ¤ó¡¢Ã«¸ý¤µ¤ó¤Ë¤ªÊ¹¤¤·¤¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ª2¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ°æ¾å¤µ¤ó¤Ï¤É¤ó¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤·¤¿¤«¡©
Â¼°æ¡§¤ªÏÃ¤·¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤Ç¤â°Â¿´´¶¤¬¤¢¤ëÀèÇÚ¤Ç¡¢¤½¤Ð¤Ë¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤À¤±¤Ç¥Û¥Ã¤È¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤É¤ó¤Ê¤È¤¤Ç¤âÌÀ¤ë¤¯ÏÃ¤·¤«¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡¢Íî¤ÁÃå¤¯¤È¤¤¤¦¤«¡¢¾ì¤Î¶õµ¤¤¬¤ä¤ï¤é¤°¤ó¤Ç¤¹¡£
Ã«¸ý¡§»ä¤Ï²ÃÆþÅö½é¤«¤é¡È³êÀå¡É¤¬¥¤¥¸¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡¢¶¦ÄÌÅÀ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤¤¤Î¤ê¡Ê°æ¾å¡Ë¤µ¤ó¤ÎÌÀ¤ë¤µ¤ä¡¢¡Ø¥µ¥¯¥é¥ß¡¼¥Ä¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤Ç¤ÎÂÐ±þÎÏ¤Ë¤â¤¤¤Ä¤â½õ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤É¤ó¤Ê¾ìÌÌ¤Ç¤â½¦¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë°Â¿´´¶¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¿´¶¯¤¤ÀèÇÚ¤Ç¤¹¡£
¡½¡½º£¤Î¸ÀÍÕ¤òÊ¹¤¤¤Æ¡¢°æ¾å¤µ¤ó¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤ª2¿Í¤È¤Î°õ¾Ý¿¼¤¤½ÐÍè»ö¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
°æ¾å¡§°¦µ¨¤Á¤ã¤ó¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤Þ¤Ã¤¹¤°³èÆ°¤Ë¸þ¤¹ç¤¦»Ò¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¸åÇÚ¤é¤·¤¤¤«¤ï¤¤¤µ¤â¤¢¤Ã¤Æ¡£¡Ø¤³¤ÁÀ±¡Ù¤Ç»ä¤¬¡Ö¤«¤É¹¤ò¿©¤Ù¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¤é¡¢¥Ö¡¼¥¹¤Î³°¤ÇÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿°¦µ¨¤Á¤ã¤ó¤¬¼ýÏ¿½ª¤ï¤ê¤Ë¡¢¡Ö¹Ô¤¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡×¤ÈÍ¶¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£°ì½ï¤Ë¿©¤Ù¤Ë¹Ô¤Ã¤¿µ¢¤êºÝ¤Ë¡Ö¤Þ¤¿¹Ô¤³¤¦¤Í¡×¤È¸À¤Ã¤¿¤é¡¢¤á¤Ã¤Á¤ã¾Ð´é¤Ç¡Ö¥°¥Ã¥¸¥ç¥Ö¡ª¡×¤Î¥Ý¡¼¥º¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£ËÜÅö¤Ë¤«¤ï¤¤¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
Í¥¤Á¤ã¤ó¤ÏÊ·°Ïµ¤¤¬¤Û¤ï¤Û¤ï¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢Ý¯ºä46¤ËÌþ¤ä¤·¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ëÂ¸ºß¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ë¤Ê¤ë¤È¥¹¥¤¥Ã¥Á¤¬Æþ¤Ã¤Æ¡¢ÊÌ¿Í¤ß¤¿¤¤¤ËÊÑ¤ï¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ó¤Ê¥®¥ã¥Ã¥×¤¬Ì¥ÎÏ¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Í¥¤Á¤ã¤ó¤â¸åÇÚÎÏ¤¬¹â¤¯¤Æ¡£¤¤¤Ä¤«°ì½ï¤Ë¤ªÃë¤´ÈÓ¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¤Ï¡¢¸µµ¤¤â¤ê¤â¤ê¤Ç¿©¤Ù¤Æ¤Æ¡¢¡Ö¤Þ¤À¿©¤Ù¤é¤ì¤Þ¤¹¡ª¡×¤¯¤é¤¤¤ÎÀª¤¤¤Ç¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤É¤ó¤Ê¤ËÍê¤â¤·¤¤2¿Í¤Ç¤â¡¢¸åÇÚ¤È¤·¤Æ¤Ï¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â¤«¤ï¤¤¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¸åÇÚ¤È¤Ê¤«¤Ê¤«¤´ÈÓ¤Ë¹Ô¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦°æ¾å¤µ¤ó¤«¤éµ®½Å¤Ê¤ªÏÃ¤ò¤ªÊ¹¤¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£12·î16Æü¡¢17Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ØBuddies´¶¼Õº× 2025 EX¡Ù¤Î17Æü¸ø±é¤Ç¤Ï°æ¾å¤µ¤ó¤ÎÂ´¶È¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤â³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¤É¤ó¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
°æ¾å¡§¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢»×¤¤½Ð¤Î¤¢¤ë¶Ê¤òÈäÏª¤Ç¤¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£º£¤Þ¤Ç7Ç¯´Ö¡¢ËÜÅö¤Ë¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤ª»Å»ö¤ò·Ð¸³¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢»ä¤é¤·¤µ¤òÆÏ¤±¤é¤ì¤ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£½¼¼Â¤Î2025Ç¯¡Ö°ì½ï¤ËÌ´¤ò³ð¤¨¤ë½Ö´Ö¤òºî¤ì¤¿¡×
¡½¡½º£ºî¤Ï2025Ç¯ºÇ¸å¤Î¥·¥ó¥°¥ë¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£Ç¯¤Ï¥·¥ó¥°¥ë¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à3days¡¢µþ¥»¥é¥É¡¼¥àÂçºå2days¤ò´Þ¤à¥Ä¥¢¡¼¡Ö5th TOUR 2025 ¡ÈAddiction¡É¡×¤ä³¤³°¥é¥¤¥Ö¤Ê¤É¡¢½¼¼Â¤·¤¿1Ç¯¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤«¤¬¤Ç¤¹¤«¡©
Â¼°æ¡§³¤³°¥é¥¤¥Ö¤ä¥Õ¥§¥¹¡¢¥Ä¥¢¡¼¤Ç¤ÏÅìµþ¥É¡¼¥à¤Èµþ¥»¥é¥É¡¼¥àÂçºå¤Ë¤âÎ©¤¿¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤È¤·¤ÆËÜÅö¤ËÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È´¶¤¸¤ë1Ç¯¤Ç¤·¤¿¡£»ä¤¿¤Á¤âBuddies¤Î³§¤µ¤ó¤â¡¢Æ±¤¸¤¯¤é¤¤¤ÎÇ®ÎÌ¤Ç³èÆ°¤·¤Æ¤³¤é¤ì¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£»Ä¤ê¤Î´ü´Ö¤â´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¹þ¤á¤Æ¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç¤¤¤¤1Ç¯¤Ë¤Ç¤¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
Ã«¸ý¡§Åìµþ¥É¡¼¥à¡¢µþ¥»¥é¥É¡¼¥àÂçºå¤Ç¥é¥¤¥Ö¤ò¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤Ç¤¹¤·¡¢¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤ÏCM½Ð±é¡Ê¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¡Ë¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¿·¤·¤¤·Ð¸³¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯µ¡²ñ¤¬Â¿¤¤1Ç¯¤Ç¤·¤¿¡£º£Ç¯¤ÎºÇ¸å¤Ë¤Ï¡¢BACKS¥»¥ó¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤Ä©Àï¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤ò¤·¤Ã¤«¤ê³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤éµÛ¼ý¤·¤Æ¡¢º£¸å¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ë³è¤«¤·¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
°æ¾å¡§¥Ä¥¢¡¼¤Ê¤É¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¾ì½ê¤ÇBuddies¤Î³§¤µ¤ó¤È°ì½ï¤ËÌ´¤ò³ð¤¨¤ë½Ö´Ö¤òºî¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£ÀáÌÜ¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ç¤Ï¾¯¤·¼ä¤·¤¯¤Ê¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼ÂºÝ¤Ï¤½¤Î°ì½Ö°ì½Ö¤ò¿´¤«¤é³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¼«Ê¬¤¬¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î1Ç¯¤Ç¤³¤ì¤À¤±¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¤³¤È¤ò³ð¤¨¤Æ¤¤¿Ý¯ºä46¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÍèÇ¯¤Ï¤â¤Ã¤È¤¹¤´¤¤Ç¯¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¡¢º£¤«¤é¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤È¤»ä¤ÏBuddies¤È¤·¤Æ¡¢µÒÀÊ¤Ç¤á¤Ã¤Á¤ã¥Ú¥ó¥é¥¤¥È¤ò¿¶¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤â¤¦¤¹¤Ç¤Ë¤½¤Î»Ñ¤¬ÌÜ¤ËÉâ¤«¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤½¤ì¤¯¤é¤¤¡¢³Ú¤·¤¤1Ç¯¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ê¼èºà¡¦Ê¸¡§ËÙ¥¿¥Ä¥ä¡¡¼Ì¿¿¡§¾®ÀîÎË¡Ë
