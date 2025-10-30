小島瑠璃子「すっぴんボサボサの私」、金髪で眩しい笑顔 こどもとの時間を報告
タレントの小島瑠璃子が30日に、インスタグラムのストーリーズを更新。すっぴん姿を披露した。
【写真】小島瑠璃子「すっぴんボサボサの私」 1歳息子との姿＆話題の“水着姿”も（8枚）
7月5日、インスタグラムで自身の近影を約2年半ぶりに公開した小島。金髪にイメチェンし、息子と水着でプールに入る姿を写真に収めた。投稿自体も今年2月以来の約5ヵ月ぶりで、2月の投稿では、夫が亡くなったことを明かしていた。
今回は「こどもが撮ってくれたすっぴんボサボサの私」「写真撮るの上手！ ちゃんと私もブタさんも入ってる！」とつづり、金髪姿で眩しい笑顔を見せるショットを投稿。ファンを喜ばせた。
引用：「小島瑠璃子」インスタグラム（＠ruriko_kojima）
