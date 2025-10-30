東杜和（ひがし・とわ）気象予報士のお天気情報です。福岡と佐賀の31日の天気をお伝えします。



30日は各地とも青空が広がり、一日よく晴れました。朝の最低気温は一桁となった所がほとんどで、冷え込みが強まりました。一方、日中の最高気温はすべての地点で20℃を超え、昼間は上着いらずの陽気となりました。



これからの天気です。31日は朝から雲が広がり、冷たい雨が雨がぱらつきそうです。雨は午後にかけても降ったりやんだりを繰り返し、傘が手放せない一日となるでしょう。朝の冷え込みは弱まり、最低気温は15℃ほどの予想です。ただ、日中は30日より寒くなり、各地とも20℃を下回りそうです。





続いて週間予報です。土曜日からの3連休は日差しが戻り、3日間ともお出かけ日和となるでしょう。ただ、朝の冷え込みが強まるので、一日の気温差に注意してください。連休明けは再び天気が下り坂となり、雨の降る日もありそうです。さて、30日から佐賀インターナショナルバルーンフェスタが始まりました。初日の競技やイベントは無事に行われましたが、去年は大雨の影響でイベントや出店などが初日を除き、残りの4日間ではすべて中止となりました。そこで、今回のお天気メモはこちら「今年のバルーンフェスタのお天気は？」です。佐賀市の天気と気温、風について詳しくお伝えします。4日間、一気に見ていきますが、まず31日は雨で、気球が飛ぶことは厳しそうです。土曜日以降の3連休は天気が回復に向かうので、雨による中止はないとみています。そして、最も重要ともいえる風について、様々な高度で風が考慮されて競技が行われるのですが、地上では風速2メートル以下だと問題なし、3～4メートルで黄色信号、5メートル以上だと飛行は厳しくなるそうです。今のところ、午前の競技は風が弱く問題なさそうですが、午後は風が強まる予想です。実際、午後の競技の実施確率は44パーセントと半分以上、中止になっているということです。また、飛行ルートの関係で、晴れていて地上の風が弱くても、上空で北風が強いと競技ができないこともあるようで、細かい条件が様々あるようです。見に行かれる際は、最新の情報をしっかりと確認してください。