十明、映画『楓』劇中歌としてスピッツの名曲をカバー＆フィーチャレット映像公開
福士蒼汰と福原遥がダブル主演する映画『楓』にて、原曲であるスピッツの主題歌「楓」を劇中歌として複数のアーティストがカバーし、映画を彩ることが明らかに。カバーアーティスト第1弾として、シンガーソングライター・十明（とあか）の参加が発表となった。併せて、彼女が「楓」を透明感あふれるまっすぐな歌声で奏でる姿を収めたフィーチャレット映像と、十明、行定勲監督、そして音楽を担当したYaffleからのスペシャルコメントも到着した。
【動画】十明が透明感あふれる歌声で「楓」を披露する様子を収めたフィーチャレット映像
本作は、スピッツの楽曲「楓」を原案にしたラブストーリー。監督を『世界の中心で、愛をさけぶ』（2004）の行定勲が務める。オリジナルストーリーを書き上げたのは脚本家・高橋泉。音楽はYaffleが担当する。
主題歌としてスピッツの「楓」が本編に流れることは決定していたが、さらに劇中をさまざまな「楓」が彩るアイディアが、監督によって取り入れられたことが明らかに。いくつかの物語の重要なシーンで「楓」が流れることにより、歌詞とメロディー、そしてシーンが絶妙にリンクし、観客の記憶の奥底にある感情に語りかける、楽曲原案の本作ならではの表現だ。
そんな劇中歌としての「楓」の一つで、アーティストによるスペシャルカバー第1弾として、シンガーソングライター・十明の参加が決定。
十明はTikTokに投稿した弾き語り動画をきっかけに、人気ロックバンド・RADWIMPSの野田洋次郎に見出され、彼らが音楽を手がけた映画『すずめの戸締まり』（22）の主題歌「すずめ feat.十明」のボーカリストとして参加し、大きな注目を集めた。
その後も、映画『違国日記』（24）のインスパイアソング「夜明けのあなたへ」や、10月6日より放送中のフジテレビ系月9ドラマ『絶対零度〜情報犯罪緊急捜査〜』の主題歌に書き下ろしの新曲「GRAY」が決定するなど、話題作とのタイアップが続く注目アーティストの一人だ。物語に寄り添いながら、日常に渦巻く感情を繊細に描き出す彼女の音楽は、多くのクリエイターやリスナーから厚い支持を集めている。
さらに、十明が「楓」を透明感あふれる歌声で披露する様子を収めた、フィーチャレット映像も解禁された。本映像は、十明によるカバー楽曲を、楓の花言葉でもある“美しい変化”をヒントに、「楓」という楽曲、そして物語と出会うことで起こる心の変化＝“化学反応”というコンセプトのもと構成された。
映像の冒頭では、「純粋にうれしかったし、すっごくビックリしました！」と、今回のオファーを受けた際の心境を振り返る十明。「いつもそばにいる感じがする楽曲をたくさんスピッツさんが作ってらっしゃって、自分の年齢や経験に合わせて重ねる部分が変わってくるのが素敵だなって思います」と、「楓」という楽曲への深い想いを語りながら、行定監督と真剣な表情で打合せをしたり、レコーディングに臨む様子など、前半は等身大な彼女の姿が映し出されている。
映像後半では、まっすぐな表情で十明が歌う透明感に満ちた「楓」のメロディーに呼応するように、劇中の切なさがにじむ印象的なシーンが次々と重なる。特に、今回映像内でフォーカスされるのは、福原遥演じる亡くなった恵の恋人・亜子の様々な表情。恋人の恵を失くしたショックで混乱し、目の前に現れた兄の涼を恵だと思い込んでしまう亜子。病室で不安そうな表情の亜子や、泣きながら涼（福士蒼汰）に駆け寄る亜子、心を落ち着けるように自分の頭に手を添える亜子など、揺れ動く感情が観るものに伝わり、物語の後半で明かされる、誰にも打ち明けられない亜子の“秘密”に迫る映像となっている。
また、登場人物たちの表情だけでなく、望遠鏡、カメラ、ポストカードなど本作を象徴するモチーフ、そして夜明けの海辺の空などの美しい風景が繊細に織り込まれ、物語の世界観をそっと彩る。
力強くも繊細な十明の歌声が映像と重なり合い、観る者の心に静かに寄り添いながら、美しい変化をもたらす。ラストの「この映画と出会う時。あなたの心にはどんなことが起こるだろう？」というメッセージからも、本作を通して生まれる私たちの心の化学反応を、そっと予感させる映像となっている。
さらに、行定勲監督、そして本作の音楽プロデューサーを務めたYaffleも、十明の歌う「楓」に対してコメントを寄せている。本編中ではスピッツの「楓」だけでなく、いくつかの「楓」が物語を彩るが、特に十明による「楓」を物語中盤のクライマックスシーンの導入に取り入れたという監督は「映画の中では、運命的な楽曲『楓』が流れるたびに、登場人物たちが心の奥に隠し持っていた記憶が呼び覚まされます。十明さんの透明感のある声には、語りかけるように聴く人をいざなう力があります」と、彼女の歌声がより観客の心を惹きつけると太鼓判を押している。
Yaffleは、「十明さんの陰を帯びた清廉な歌声が慈愛のように曲全体を優しく包んでくれています。レコーディング中もどんどん感覚を掴んでいったようでとても素晴らしかったです」と賞賛を送っている。
そして、映画の試写を見た後に涙を流したという十明からは、「『楓』という作品は、かつての大切な人たちと過ごした時間を思い出させてくれました」「胸が苦しくいっぱいになるけれど、悲しみも切なさも、愛おしさも全て抱きしめて、今を生きていこうと思うことができる素敵な作品でした。」といった、失った大切な人を胸に前を進もうとする登場人物たちのかけがえのない時間や想いに深く共感したコメントも寄せられている。
映画『楓』は、12月19日より全国公開。
十明、行定勲監督、Yaffleのコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■十明／Artist
「楓」という作品は、かつての大切な人たちと過ごした時間を思い出させてくれました。
もう二度と訪れないと分かっているはずなのに、目の前の現実と重ねてしまう。
心の奥にしまったはずの幸せな思い出が溢れて出てしまう。
胸が苦しくいっぱいになるけれど、悲しみも切なさも、愛おしさも全て抱きしめて、今を生きていこうと思うことができる素敵な作品でした。
この映画がたくさんの人の心と重なり合いますように。
■行定勲／監督
この『楓』を撮るにあたり、映画の最後で流れるスピッツのフルコーラスへと繋がっていくように、劇中で「楓」の楽曲をリフレインさせてはどうだろうかと提案しました。それにおいては今回のカバーアーティストによる声も欠かせない存在でした。
映画の中では、運命的な楽曲「楓」が流れるたびに、登場人物たちが心の奥に隠し持っていた記憶が呼び覚まされます。その中盤のクライマックスシーンの導入にふさわしい声として、十明さんに「楓」を歌っていただきました。十明さんの透明感のある声には、語りかけるように聴く人をいざなう力があります。
スピッツの歌、特に『楓』には“生と死の境界線”にあるような感覚が宿っていると感じています。本作で描いているのは現世を生きている人たちの姿ですが、どこか魂の目線から見つめているようでもあり、生と死、現と彼方が表裏一体になっています。
十明さんがまっすぐに「楓」を歌う姿は、まるでその境界に立って歌っているかのようで、作品の世界観に深く寄り添ってくれたと感じています。
■Yaffle／音楽
この楽曲の構造的な強度がまた違った角度で伝わるように簡素で冗長性が高いものになるように意識しました。十明さんの陰を帯びた清廉な歌声が慈愛のように曲全体を優しく包んでくれています。レコーディング中もどんどん感覚を掴んでいったようでとても素晴らしかったです。
