稲村亜美、健康的な美脚あらわのゴルフウェア姿に反響「笑顔と青空がとてもステキ」 エレガントなシースルードレスショットも
タレントの稲村亜美が、30日までに自身のインスタグラムを更新。ゴルフウェアやドレスを纏った姿を公開すると、美しさに反響が集まった。
【写真】稲村亜美、美デコルテあらわのシースルードレスが色っぽい（ほか2枚）
稲村は「Audemars Piguet Golf Trophy 2025 Playoffと前夜祭参加させていただきました 東京チームと名古屋チームの熱い戦いも5回目だそうでみなさんの気合いと本気さを感じられ応援にも熱がはいりました いつかこんな素敵な時計が似合うような人になりたいですね 参加された皆さまお疲れさまでした！」とつづり、オフショットをアップ。美脚がのぞくミニスカコーデのゴルフウェア姿や、デコルテがあらわになったシースルードレス姿があり、彼女の美しさが全開になっている。
コメント欄にはファンから「笑顔と青空がとてもステキ」「アミさんの笑顔メチャクチャ可愛い」「ゴルフウェア姿も素敵ですね！」「綺麗だし首筋めちゃくちゃ色っぽい」と絶賛の声が相次いでいた。
■稲村亜美（いなむらあみ）
東京都出身。1996年1月13日生まれ。2015年4月、自動車会社のwebCMで豪快なバッティングが“神スイング”として話題となる。現在、バラエティ、スポーツ番組、CM出演など幅広く活躍中。
引用：「稲村亜美」インスタグラム（@inamura_ami）
