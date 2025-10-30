山田涼介、ソロアリーナツアー映像化で12・24発売 特典映像にドキュメンタリー＆MCダイジェスト
Hey! Say! JUMPの山田涼介が今年春、記念すべき自身初となるソロアルバム『RED』を引っ提げ、静岡・エコパアリーナを皮切りに全国6都市をめぐった『Ryosuke Yamada LIVE TOUR 2025 RED』が映像化され、12月24日に発売される。
【画像】オーラがすごい！手を差し伸ばす山田涼介のジャケット写真
山田がこれまでに築いてきた研ぎ澄まされた表現力と圧倒的なパフォーマンスで魅せる、まさに集大成とも言えるステージでは、最新アルバム『RED』の楽曲を中心に、「Oh! my darling」「ミステリー ヴァージン」「Moonlight」など、これまでのソロナンバーのほか、Hey! Say! JUMPの楽曲に至るまで惜しみなく披露。
“RED”のペンライトが一面を埋め尽くす圧巻の光景が広がった会場は、ファンの記憶と心に深く刻まれる最高の空間が広がり、Ryosuke Yamadaの軌跡と進化を余すところなく映し出したステージとなっている。
初回限定盤の特典映像には『Ryosuke Yamada LIVE TOUR 2025 RED』誕生の過程に密着したドキュメンタリー『Documentary of LIVE TOUR RED』を収録。考え抜かれた演出プランと積み重ねたリハーサルでステージを作り上げ、初日公演から最終公演までを追ったライブツアーの映像は、本人の“RED”に対する想いと作品の魅力を感じることができる内容となっており、ツアーの最終公演である福岡公演にて披露されたWアンコールの様子も届ける。
また通常盤の特典映像には、ツアー各地でのMCシーンを厳選した「RED MC DIGEST」を収録。静岡での公演初日、仙台の誕生日公演、福岡のオーラス公演まで、余すところなく収録されている。なお、通常盤・初回プレスにはクリスマス・スペシャルカードも封入する。
【画像】オーラがすごい！手を差し伸ばす山田涼介のジャケット写真
山田がこれまでに築いてきた研ぎ澄まされた表現力と圧倒的なパフォーマンスで魅せる、まさに集大成とも言えるステージでは、最新アルバム『RED』の楽曲を中心に、「Oh! my darling」「ミステリー ヴァージン」「Moonlight」など、これまでのソロナンバーのほか、Hey! Say! JUMPの楽曲に至るまで惜しみなく披露。
初回限定盤の特典映像には『Ryosuke Yamada LIVE TOUR 2025 RED』誕生の過程に密着したドキュメンタリー『Documentary of LIVE TOUR RED』を収録。考え抜かれた演出プランと積み重ねたリハーサルでステージを作り上げ、初日公演から最終公演までを追ったライブツアーの映像は、本人の“RED”に対する想いと作品の魅力を感じることができる内容となっており、ツアーの最終公演である福岡公演にて披露されたWアンコールの様子も届ける。
また通常盤の特典映像には、ツアー各地でのMCシーンを厳選した「RED MC DIGEST」を収録。静岡での公演初日、仙台の誕生日公演、福岡のオーラス公演まで、余すところなく収録されている。なお、通常盤・初回プレスにはクリスマス・スペシャルカードも封入する。