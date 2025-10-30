『M-1グランプリ2025』準々決勝（大阪）進出組が発表 39組【一覧】
『M-1グランプリ2025』の準々決勝（大阪）進出組が30日、発表された。
今年の『M-1』は、過去最多となる1万1521組がエントリーし、8月1日から1回戦がスタート。12月に放送予定の決勝戦に向け、ボルテージが上がっている。
大阪では10月27〜29日の3日間、3回戦が行われ、準々決勝に進む39組が決まった。東京は11月4〜6日に行われ、その後、準々決勝進出組が出そろう。
3回戦の模様は順次、公式YouTubeで公開。今年からは準々決勝進出者を除くネタの配信となり、200組超の漫才ネタで、漫才師の本気が凝縮された3回戦の激闘を体感できる。
■M-1グランプリ2025 【準々決勝】進出組（大阪）
豪快キャプテン
20世紀
タチマチ
ラメ入り
天才ピアニスト
ハスキーポーズ
もも
華山
釈迦虎
チェリー大作戦
彼岸花
ぎょうぶ
翠星チークダンス
マーティー
ダブルヒガシ
鬼としみちゃむ
センリーズ
オーパスツー
例えば炎
たくろう
生姜猫
ライムギ
チューリップフィクサー
ネイビーズアフロ
空前メテオ
マーメイド
カシスオレンジ
ドーナツ・ピーナツ
ザ・布団
フースーヤ
牛ぺぺ
タイムキーパー
マイスイートメモリーズ
隣人
愛凛冴
三遊間
黒帯
カベポスター
ジョックロック
■今後のスケジュール
3回戦（東京）11月4日（火）〜6日（木）東京・KANDA SQUARE HALL
準々決勝
11月17日（月）東京・ルミネtheよしもと
11月18日（火）東京・ルミネtheよしもと
11月19日（水）大阪・なんばグランド花月
■M-1グランプリ 優勝者一覧【参加組数】
2001年度 中川家【1603】
2002年度 ますだおかだ【1756】
2003年度 フットボールアワー【1906】
2004年度 アンタッチャブル【2617】
2005年度 ブラックマヨネーズ【3378】
2006年度 チュートリアル【3922】
2007年度 サンドウィッチマン【4239】
2008年度 NON STYLE【4489】
2009年度 パンクブーブー【4629】
2010年度 笑い飯【4835】
2015年度 トレンディエンジェル【3472】
2016年度 銀シャリ【3503】
2017年度 とろサーモン【4094】
2018年度 霜降り明星【4640】
2019年度 ミルクボーイ【5040】
2020年度 マヂカルラブリー【5081】
2021年度 錦鯉【6017】
2022年度 ウエストランド【7261】
2023年度 令和ロマン【8540】
2024年度 令和ロマン【10330】
