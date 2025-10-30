「10ベストカー」が決定！ 日本カー・オブ・ザ・イヤー2025-26 最終選考へ進むのは
12月に「今年のクルマ」が決定
「2025-2026 日本カー・オブ・ザ・イヤー」（以下、COTY）の最終選考会に進出する上位10台の「10ベストカー」が、2025年10月30日「Japan Mobility Show 2025」の会場にて発表されました。
COTYは今年で46回目を迎える、歴史ある賞です。一次選考では自動車評論家やジャーナリスト、有識者などから構成される最大60名の選考委員が、それぞれの視点から候補車を評価し、投票によって選出されました。
選考の対象となるのは、2024年11月1日から2025年10月31日までの1年間で、日本国内で発表または発売された乗用車です。ノミネート車は以下の通り。
●スズキ
・スズキ e ビターラ
●SUBARU
・スバル フォレスター
●ダイハツ工業
・ダイハツ ムーヴ
●トヨタ自動車
・トヨタ クラウン（エステート）
●日産自動車
・日産 リーフ
●本田技研工業
・ホンダ プレリュード
●Stellantisジャパン
・プジョー 3008
●フォルクスワーゲン グループ ジャパン
・フォルクスワーゲン ID.Buzz
●ビー・エム・ダブリュー
・BMW 2シリーズ グラン クーペ
●ヒョンデ モビリティ ジャパン
・ヒョンデ インスター
今後、「10ベストカー試乗・取材会」での試乗や評価などを経て、二次選考を実施します。選考委員はそれらのモデルを対象に最終選考投票を行い、12月4日にその年の頂点となる「日本カー・オブ・ザ・イヤー」が決定となります。
また、日本メーカー車が大賞を受賞した場合には、輸入車で最も多くの票を獲得したモデルに「インポート・カー・オブ・ザ・イヤー」が贈られます。
最終選考会・表彰式の模様は、12月4日15:00（予定）から「日本カー・オブ・ザ・イヤー 公式YouTubeチャンネル 」にてライブ配信が行われます。