12月に「今年のクルマ」が決定

「2025-2026 日本カー・オブ・ザ・イヤー」（以下、COTY）の最終選考会に進出する上位10台の「10ベストカー」が、2025年10月30日「Japan Mobility Show 2025」の会場にて発表されました。

【画像】最終選考に進む「10ベストカー」をイッキ見！

COTYは今年で46回目を迎える、歴史ある賞です。一次選考では自動車評論家やジャーナリスト、有識者などから構成される最大60名の選考委員が、それぞれの視点から候補車を評価し、投票によって選出されました。

選考の対象となるのは、2024年11月1日から2025年10月31日までの1年間で、日本国内で発表または発売された乗用車です。ノミネート車は以下の通り。

●スズキ

・スズキ e ビターラ

●SUBARU

・スバル フォレスター

●ダイハツ工業

・ダイハツ ムーヴ

●トヨタ自動車

・トヨタ クラウン（エステート）

●日産自動車

・日産 リーフ

●本田技研工業

・ホンダ プレリュード

●Stellantisジャパン

・プジョー 3008

●フォルクスワーゲン グループ ジャパン

・フォルクスワーゲン ID.Buzz

●ビー・エム・ダブリュー

・BMW 2シリーズ グラン クーペ

●ヒョンデ モビリティ ジャパン

・ヒョンデ インスター

今後、「10ベストカー試乗・取材会」での試乗や評価などを経て、二次選考を実施します。選考委員はそれらのモデルを対象に最終選考投票を行い、12月4日にその年の頂点となる「日本カー・オブ・ザ・イヤー」が決定となります。

また、日本メーカー車が大賞を受賞した場合には、輸入車で最も多くの票を獲得したモデルに「インポート・カー・オブ・ザ・イヤー」が贈られます。

最終選考会・表彰式の模様は、12月4日15:00（予定）から「日本カー・オブ・ザ・イヤー 公式YouTubeチャンネル 」にてライブ配信が行われます。