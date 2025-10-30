『DOWNTOWN＋』ABEMAで新プラン 月額770円で新作コンテンツ視聴可能に 毎週水・金には追加コンテンツも
新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は30日、お笑いコンビ・ダウンタウンの独自のプラットフォームとなる『DOWNTOWN＋』（11月1日配信開始）のコンテンツが視聴可能となる新プラン『ABEMA de DOWNTOWN+』の提供を開始することを発表した。
【画像】『DOWNTOWN＋』「きもっち悪いダンス選手権」募集開始
「ABEMA」では、これまでさまざまな配信プラットフォームと提携し、『ABEMA de DAZN』や『ABEMA de J SPORTS』といった、「ABEMA」にいながら「ABEMA」以外のコンテンツも視聴できる有料視聴プランを多数提供。
このたび新たに提供を開始する『ABEMA de DOWNTOWN+』では、月額770円（税込）にて「大喜利GRAND PRIX」「7：3トーク」「芯くったら負け！実のない話トーナメント」「ダウプラボイス」といった、『DOWNTOWN＋』より厳選した新作コンテンツが視聴可能に。また、毎週水曜日と金曜日には新作コンテンツないし、エピソードの追加も予定している。なお『ABEMA de DOWNTOWN+』では、ダウンタウン過去出演作品と生配信コンテンツの提供はなし。
登録・配信開始については11月1日午後10時としている。
