¡Ø¤Õ¤Ä¤Ä¤«¤Ê°½÷¡Ù±Ó¹ñ¤Î¹ÄÂÀ»Ò¡¦±Ó¶ÆÌÀ¡õ¸åµÜ¤ÎÉ÷µª¤ò¼è¤êÄù¤Þ¤ëÏÉ´±Ä¹¡¦Ã¤±§¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¸ø³«
¡¡¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡Ø¤Õ¤Ä¤Ä¤«¤Ê°½÷¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤¬¡Á¿÷µÜÄ³ÁÍ¤È¤ê¤«¤¨ÅÁ¡Á¡Ù¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡¢±Ó¹ñ¤Î¹ÄÂÀ»Ò¡¦±Ó¶ÆÌÀ¡Ê¤¨¤¤¤®¤ç¤¦¤á¤¤¡Ë¤È¸åµÜ¤ÎÉ÷µª¤ò¼è¤êÄù¤Þ¤ëÏÉ´±Ä¹¡Ê¤·¤å¤¦¤«¤ó¤Á¤ç¤¦¡Ë¡¦Ã¤±§¡Ê¤·¤ó¤¦¡Ë¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û¤«¤ï¤¤¤¤¡ªÎèÎÖ¤ÎÈþÊ¸»ú¤Ë¼»ÅÊ¤·ÀÖÌÌ¤¹¤ë×Â·î¡Ä¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¸¶°Æ¡¦ÈøÍÓ±Ñ»á¤ª½Ë¤¤¥¤¥é¥¹¥È
¡¡º£²ó¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ï¡¢ËÜ¥¢¥Ë¥á¤Ë¤Æ¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÃ´Åö¤¹¤ëµÆÃÓ°¦»á¤Ë¤è¤ëÉÁ¤²¼¤í¤·¡£¶ÆÌÀ¤Ï¡¢Ê¸ÉðÎ¾Æ»¤ÇÈýÌÜ½¨Îï¡¢À¿¼Â¤ÇÀÕÇ¤´¶¤¬¶¯¤¯¡¢ÁïÌÀ¤ÊÎèÎÖ¤Î¤³¤È¤ò¿´¤«¤é°¦¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ã¤±§¤Ï¡¢¸åµÜ¤ÎÉ÷µª¤ò¼è¤êÄù¤Þ¤ëÏÉ´±Ä¹¤Ç¡¢°Û¹ñ¤ÎÅÛÎì¤Ç¤¢¤Ã¤¿Êì¿Æ¾ù¤ê¤ÎÊË´ã¤ò»ý¤Ä¡£
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢ÃæÂ¼ñ¥´õ»á¤È¥¤¥é¥¹¥È¡¦¤æ¤ºÈ»á¤Ë¤è¤ë°ì¿×¼Ò¥Î¥Ù¥ë¥¹¤Ë¤Æ´©¹ÔÃæ¤Î¾®Àâ¤¬¸¶ºî¡£ÈøÍÓ±Ñ»á¤Ë¤è¤ë¥³¥ß¥«¥é¥¤¥º¤¬¡Ø·î´©¥³¥ß¥Ã¥¯ZERO-SUM¡Ù¤Ë¤ÆÏ¢ºÜÃæ¤Ç¡¢¾®Àâ¤Ï¡Ö¥·¡¼¥â¥¢¤ß¤ó¤Ê¤¬Áª¤Ö2023 ÅÅ»Ò¥³¥ß¥Ã¥¯Âç¾Þ¡×¥é¥Î¥ÙÉôÌç¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡¢¡Ö¥Ö¥Ã¥¯¥é¥¤¥ÖÇ¯´Ö¥é¥ó¥¥ó¥°2023¡×½÷À¸þ¤±¥é¥Î¥Ù¥é¥ó¥¥ó¥°1°Ì¡£¥³¥ß¥«¥é¥¤¥º¤Ï¡Ö¥Þ¥¬¥Ç¥ß¡¼¾Þ2023 ºîÉÊ¾Þ¥Î¥ß¥Í¡¼¥È½õ±é½÷Í¥¾Þ¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¡×¼ë·Å·î¡¢¡Ö³ÚÅ·KoboÅÅ»Ò½ñÀÒ¥¢¥ï¡¼¥É2024¡¿º£ÆÉ¤ó¤Ç¤ª¤¤¿¤¤¡ªÃíÌÜ¥³¥ß¥Ã¥¯ÉôÌç¡×¤ò¼õ¾Þ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Êª¸ì¤Ï¡¢ÁïÌÀ¤ÇÈþ¤·¤¯Ã¯¤«¤é¤â°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¡ÖÅÂ²¼¤Î¸ÕÄ³¡Ê¤³¤Á¤ç¤¦¡Ë¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë²«ÎèÎÖ¤È¡¢ÎôÅù´¶¤¬¶¯¤¯¡¢ÈÜÎô¤Ê¸ÀÆ°¤«¤é°½÷¤È¸Æ¤Ð¤ì³§¤«¤é·ù¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¼ë·Å·î¡£¤½¤ó¤ÊÀµÈ¿ÂÐ¤Î¾¯½÷2¿Í¤¬·«¤ê¹¤²¤ë¸åµÜ¡ÈÆþ¤ìÂØ¤ï¤ê¡ÉµÕÅ¾·à¤È¤Ê¤ë¡£
