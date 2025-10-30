『鬼宮』ユク・ソンジェ、日本ライブツアーに向けてメッセージ「皆さんぜひ会いに来てください」 撮影可能のお見送り会も
韓国のグループBTOBのユク・ソンジェが11月と12月に開催するスペシャルライブツアー『YOOK SUNG JAE 2025 SPECIAL LIVE TOUR 〜たったひとつの物語〜』に向けて、動画メッセージを公開した。
【動画】BTOBユク・ソンジェが笑顔でメッセージ
同イベントは11月21日に大阪・Zepp Namba、12月3日に愛知・COMTEC PORTBASE、12月4日に東京・豊洲PITで開催する。
公開された動画メッセージでは、流ちょうな日本語で日本のファンにあいさつし「歌もたくさん準備しているので、皆さんぜひ会いに来てください」とメッセージ。今回は、日本でしか聴くことができない特別なセットリストと演出が準備される予定となっている。
さらに終演後には来場者全員を対象としたお見送り撮影会の実施が発表されている。参加者が自身の携帯・スマホで撮影しながらお見送り会に参加することができ、ソンジェとの交流を映像で残すことができる。
BTOBのメンバーとしてデビューしたユク・ソンジェはドラマ『トッケビ〜君がくれた愛しい日々〜』『サンガプ屋台』『ゴールデンスプーン』など優れた演技力で愛されてきた。最新主演作『鬼宮（ききゅう）』では王を支える忠臣ユン・ガプと冷酷な悪神カンチョリの一人二役を見事に演じ分け好評を博した。また今年はソロ歌手としてもミニアルバムを発売し自身の音楽の世界観を広げるなど、多方面での活躍を続けている。
■公演概要
●大阪公演
11月21日（金） 午後5時30分開場／午後6時30分開演
大阪・Zepp Namba
●愛知公演
12月3日（水） 午後4時30分開場／午後5時30分開演
名古屋・COMTEC PORTBASE
●東京公演
12月4日（木） 午後5時30分開場／午後6時30分開演
東京・豊洲PIT
