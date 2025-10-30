タレントの佐藤栞里さんが、自身のインスタグラムを更新。人気漫画「SLAM DUNK」の湘北高校バスケ部マネージャー・彩子に扮した姿を公開しました。



【写真を見る】【 佐藤栞里 】 「SLAM DUNK」彩子さん仮装が話題に「リアル彩子さん」「なんて完成度リアルすぎる」など反響続々





投稿では、赤と黒のジャケットに白いTシャツ、そして赤いキャップという「彩子」を彷彿とさせる衣装で、バスケットボールを手に様々なポーズを取る佐藤さんの姿が写っています。







佐藤さんは「ハッピーハロウィン」と挨拶し、「先日、ブランチ恒例の仮装生放送にて『SLAM DUNK』湘北高校バスケ部マネージャー彩子さんに扮しました」と仮装の内容を説明しています。また、「この仮装ができるまでには長い道のりがありまして、ひとり感慨深い時間を過ごしておりました」と仮装の準備に苦労があったことをうかがわせています。







特に「奇跡の湘北キャップ...！笑」とコメントしており、作中に登場する特徴的な赤いキャップを入手できたことに喜びを表現しています。







写真では、頭上にバスケットボールを載せるポーズやドリブルをする動きのあるショットなど、バスケットボールを使った様々なポーズを見せており、楽しげな表情が印象的です。







この投稿に、「彩子さんにしか見えない」「リアル彩子さん、めちゃくちゃそっくりで、かわいい」「彩子さん！！！仮装大賞」「なんて完成度リアルすぎる」などの声が寄せられています。



