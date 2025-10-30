金沢大学で30日、ある食材を使ったお弁当が販売されました。それは、特別な方法で養殖されたサクラマス。多くの人に安全な食材を届けるための取り組みです。

30日、金沢大学医学部のキャンパスで学生たちが次々と手に取っていたのは…



「これにします！」



サクラマスのソテーなどが詰まったおいしそうな3種類のお弁当です。

学生：

「卵とサクラマスがこんなに合うとは思わなくて、すごいおいしくて感動しました」





ただ、実はこのサクラマス。殺菌した井戸水と海水を混ぜた水で飼育することで、成長ホルモンの分泌を促進。

病気予防の薬も使わず、通常より1年早く成長させたサクラマスなんです。



5年前から養殖が始まり、おととしから病院食や病院のレストランの特別メニューとして提供されてきました。



養殖したのは、石川県能登町にある金沢大学能登海洋水産センターの松原創教授です。

金沢大学能登海洋水産センター・松原 創 教授：

「(能登では)最近、サクラマスがとれなくなりまして、ぜひ研究してほしいという声が上がりまして」



去年の能登半島地震で、施設は大きな被害を受けましたが、当時、奇跡的に生き残った稚魚を育て、今回、販売にこぎつけたということです。



金沢大学能登海洋水産センター・松原 創 教授：

「来年度の夏過ぎぐらいには復旧すれば、そこからですね、どんどん(量を)増やしていければなとは思ってますね」

おいしくて安全なサクラマスを多くの人に…



学生：

「すごいおいしいです。普通の鮭(のムニエル)よりも、すごいやわらかくて、ジューシーさがある感じがします」

弁当の大学内での販売は、30日までの3日間限定で、11月以降は12月上旬まで週に1回、金沢大学附属病院で販売されるということです。