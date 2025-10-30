おばあちゃんの訪問に大歓喜するゴールデンレトリバーの姿が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で272万回再生を突破し、「めっちゃ可愛い」「愛されてるなあ」「羨ましすぎます」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：おばあちゃんが『1ヶ月ぶりに遊びに来た』結果→大型犬が…まさかの号泣と『尊すぎる行動』】

おばあちゃんが家に来て…

YouTubeチャンネル「ジョイの小部屋」の投稿主さんは、ゴールデンレトリバーの『ジョイ』くんの可愛い姿を随時更新しています。今回は、ある年のゴールデンウイークの一幕です。ジョイくんの大好きなおばあちゃんが、家に遊びに来てくれたそうです。

おばあちゃんが入ってくると、ジョイくんは大喜び！お気に入りのぬいぐるみを咥えて、おばあちゃんの元へと駆け寄ったといいます。尻尾を大きく振りながらおばあちゃんを歓迎するジョイくん、あまりの喜びっぷりに思わず頬が緩みます…♡

ベタベタに甘える姿にホッコリ♡

おばあちゃんが腰を下ろすと、ジョイくんは「会いたかったよ～」とばかりに甘え始めました。おばあちゃんと会うのは1ヶ月ぶりだったそうで、嬉しさが溢れ出したのかもしれません。ぬいぐるみを咥えたままおばあちゃんに擦り寄り、おでこを押し付けて泣き始めたといいます。

大きな体で赤ちゃんのように甘えるジョイくんに、おばあちゃんも嬉しそう。しっかりとジョイくんを受け止め、思い切りナデナデしていたそうです。

ご家族の壮大な夢

その後は、みんなでドライブに出かけることに。ジョイくんは、後部座席でおばあちゃんと並び、とっても嬉しそう！向かったのは、ある空き土地でした。

実は、投稿主さんには、ワンコと遊べるキャンプ場を作りたいという夢があるのだそうです。今回のドライブは、土地探しの目的もありました。まだまだ準備段階だといいますが、自然あふれる素敵な土地に夢は膨らむばかり…と綴っています。

大好きなおばあちゃんと会えて、キャンプ場を作るという夢も一歩進んで、大満足の1日となったジョイくんなのでした♪

この投稿に思わずホッコリした人は多い様子。「感情豊かで可愛い」「ジーンときて涙が出ちゃいます」「こんな歓迎されたら愛おしくてたまらないね」などさまざまなコメントが寄せられました。

YouTubeチャンネル「ジョイの小部屋」には、ジョイくんの微笑ましい日常の動画が投稿されています。現在は、マックスくんという弟犬と、ご夫婦の間に生まれた赤ちゃんも仲間入りしたとか！大世帯となったご家族の様子を見てみたい方は、ぜひチェックしてくださいね。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「ジョイの小部屋」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。